Чому РФ скасувала масований удар по Україні 11 листопада, - пояснення експерта

Фактично росіяни вже готові до масового удару і практично показали це вранці понеділка 11 листопада. Той факт, що вони різко посадили літаки на землю і атаку було скасовано, помилково пов'язують із діалогом між Путіним і Трампом, про який повідомили західні ЗМІ.

Насправді ж такі маневри росіяни робили й раніше, тому дуже малоймовірно, що майбутній президент США якось вплинув на плани російського диктатора.

"Вони такі маневри постійно здійснюють, МіГ-31 раніше постійно робив такі маневри. 95МС теж часто робить, 22М3, до речі, теж. Тому тут не потрібно якусь конспірологію шукати", - сказав Коваленко.

З його слів, це звичайна побутова робота стратегічної авіації.

"Вони вирішили відмовитися від ракетного удару, бо через 2,5 місяці щось від Трампа чекають? Ні. Демонстративна відмова від удару може бути за тиждень до інавгурації. За півтора тижні до інавгурації. Але не за 2,5 місяці. Сьогодні (11 листопада - ред.) був середньостатистичний маневр, який вони проводять напередодні підготовки до ударів”, – зазначає Коваленко.

Імітація атаки 11 листопада

Нагадаємо, вранці 11 листопада у низці областей України запровадили аварійні відключення світла у зв'язку з ракетною загрозою.

Однак масованого обстрілу не було, незважаючи на те, що російські бомбардувальники прилітали до місця запуску над Каспійським морем.

Росія здійснила ракетний обстріл України 13 листопада, але масованим його також не можна назвати.