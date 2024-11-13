У РНБО оцінили масштаб ракетної атаки на Україну

Ракетна атака російської армії на Україну 13 листопада не була масованою. Але у Москві все готово для сильного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

"Комбінована атака з використанням крилатих ракет, балістики (включно з KN23 з КНДР), а також "шахідів" наразі не була масованою", - написав він.

За його словами, для масованої атаки у ворога все готово,

"Росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує", - додав Коваленко.

Він наголосив, що "всі плани ворога відомі та зрозумілі, Україна буде протидіяти".

Атака 13 листопада

За даними Київської міської військової адміністрації, 13 листопада збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Це відбулося вперше за останні 73 дні.

Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

Повітряну тривогу в столиці оголосили 6:30 через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Києва. Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками.

Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.