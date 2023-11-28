Чому РФ призупинила обміни полоненими: пояснення Координаційного штабу

За його словами, Україні немає сенсу утримувати російських полонених. Це Росія зі свого боку призупинила обміни, таким чином намагаючись вплинути на українське суспільство.

"Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота іде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни", - розповів Яценко.

За словами представника штабу, Україна готова до діалогу та висуває ті чи інші пропозиції росіянам.

"Ми демонструємо пропозиції. Наприклад, ми створили координаційний штаб разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Українські органи влади створили так звані змішані медичні комісії - це інструмент, який передбачений в Третій Женевській конвенції. Це комісія, в яку входять два представники нейтральної країни та один представник країни, яка утримує, тобто України", - зазначив він.

Як пояснив Яценко, аналогічну комісію також має сформувати російська сторона для того, щоб ці комісії, відвідуючи місця утримання, могли виявляти військовополонених, які потребують медичної допомоги і які мають бути репатрійовані.

Також представника штабу розповів, що Україна направила РФ відкритий лист від імені секретаря Координаційного штабу генерала Дмитра Усова.

"Ми наголошуємо на тому, що Росія повинна так само виконувати свої міжнародні угоди й домовленості, які вони підписали. Вони постійно на дипломатичному рівні, в ООН, наприклад, стверджують, що вони всього дотримуються. Ми показуємо, що де факто ні, нічого не відбувається", - додав Яценко.

Обмін полоненими

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється з Росією обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату.

Однак Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Перемовини з їх відновлення тривають.