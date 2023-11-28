Почему РФ приостановила обмены пленными: объяснение Координационного штаба

По его словам, Украине нет смысла удерживать российских пленных. Это Россия, со своей стороны, приостановила обмены, таким образом пытаясь повлиять на украинское общество.

"Пытаются убедить, что, мол, ничего не происходит, смотрите! Но на самом деле работа идет, мы не сидим, сложа руки, мы постоянно работаем для того, чтобы организовать следующие обмены", - рассказал Яценко.

По словам представителя штаба, Украина готова к диалогу и выдвигает те или иные предложения россиянам.

"Мы демонстрируем предложения. Например, мы создали координационный штаб вместе с Международным комитетом Красного Креста. Украинские органы власти создали так называемые смешанные медицинские комиссии - это инструмент, который предусмотрен в Третьей Женевской конвенции. Это комиссия, в которую входят два представителя нейтральной страны и один представитель удерживающей страны, то есть Украины", - отметил он.

Как пояснил Яценко, аналогичную комиссию также должна сформировать российская сторона для того, чтобы эти комиссии, посещая места содержания, могли выявлять военнопленных, нуждающихся в медицинской помощи и репатриированных.

Также представитель штаба рассказал, что Украина направила РФ открытое письмо от имени секретаря Координационного штаба генерала Дмитрия Усова.

"Мы подчеркиваем, что Россия должна также выполнять свои международные соглашения и договоренности, которые они подписали. Они постоянно на дипломатическом уровне, в ООН, например, утверждают, что они всего соблюдаются. Мы показываем, что где факто нет, ничего не происходит", - добавил Яценко.

Обмен пленными

Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.

Однако Россия фактически заморозила обмен пленными с Украиной с августа этого года. Переговоры по их возобновлению продолжаются.