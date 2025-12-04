Чому в РФ мовчать про війну в Україні: експерт дав пояснення

Війна РФ проти України

Як відомо, Росія веде повномасштабну війну проти України з 24 лютого 2022 року. Конфлікт користується підтримкою більшості росіян: за даними опитування "Левада-Центру", рівень схвалення війни коливається близько 75%, і у квітні її підтримували три чверті населення.

Керівництво РФ неодноразово заявляло про готовність до припинення війни, проте висувало неприйнятні для України умови - зокрема, вивід українських військ з Луганської та Донецької областей.

2 грудня у Москві відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, яка, за повідомленнями, тривала близько п’яти годин.

ЗМІ зазначили, що Путін запізнився приблизно на 2,5 години. Під час переговорів обговорювався мирний план щодо припинення війни в Україні, розроблений після консультацій між українською та американською делегаціями у Флориді 30 листопада, що включає 28 пунктів.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що сторони наразі не дійшли компромісу щодо плану.

За його словами, найважливішим питанням залишаються території, які мають значення як для Росії, так і для США.

Водночас російський спецпредставник Кирило Дмитрієв охарактеризував зустріч як "продуктивну".

Вже нещодавно очільник Кремля цинічно заявив, що Росія "у будь-якому випадку" захопить Донбас, а також південні та східні області України.