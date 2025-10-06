UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Чому в РФ хочуть ввести цілорічний призов: розвідка Британії назвала причини

Ілюстративне фото: у Росії планують запровадити цілорічний призов (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада має намір проводити призов до армії цілий рік. Так у населення хочуть "знизити чутливість" до такого процесу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в огляді британської розвідки.

У розвідці звернули увагу, що 24 вересня Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє призов на військову службу впродовж усього року, а не тільки навесні та восени.

"Це, ймовірно, забезпечить постійний приплив призовників до російської армії. Хоча це дасть змогу розподілити процеси, що передують призову, протягом усього року, цілком реально, що ця зміна також призведе до зниження чутливості населення до цього процесу", - зазначили в розвідці.

Осінній призов

До слова, 29 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов на військову службу 135 000 чоловіків.

Щорічна осіння призовна кампанія в Росії розпочалася 1 жовтня і триватиме до 31 грудня на всій території Росії та окупованих територіях України. Вона поширюється на дорослих чоловіків віком від 18 до 30 років.

Як нагадує британська розвідка, навесні 2025 року в армію було призвано 160 000 осіб. При цьому восени 2024 року було призвано 133 000 осіб, а навесні 2024 року - 150 000.

До слова, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест, оскільки Росія з 1 жовтня розпочала призов на тимчасово окупованих територіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяВійна в Україні