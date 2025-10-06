RU

Почему в РФ хотят ввести круглогодичный призыв: разведка Британии назвала причины

Иллюстративное фото: в России планируют ввести круглогодичный призыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти намереваются проводить призыв в армию круглый год. Так у населения хотят "снизить чувствительность" к такому процессу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в обзоре британской разведки.

В разведке обратили внимание, что 24 сентября Госдума России приняла в первом чтении законопроект, разрешающий призыв на военную службу в течение всего года, а не только весной и осенью.

"Это, вероятно, обеспечит постоянный приток призывников в российскую армию. Хотя это позволит распределить процессы, предшествующие призыву, в течение всего года, вполне реально, что это изменение также приведет к снижению чувствительности населения к этому процессу", - отметили в разведке. 

Осенний призыв

К слову, 29 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал приказ о призыве на военную службу 135 000 мужчин.

Ежегодная осенняя призывная кампания в России началась 1 октября и продлится до 31 декабря на всей территории России и оккупированных территориях Украины. Она распространяется на взрослых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Как напоминает британская разведка, весной 2025 года в армию было призвано 160 000 человек. При этом осенью 2024 года было призвано 133 000 человек, а весной 2024 года - 150 000.

К слову, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест, поскольку Россия с 1 октября начала призыв на временно оккупированных территориях.

