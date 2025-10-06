Почему в РФ хотят ввести круглогодичный призыв: разведка Британии назвала причины

В разведке обратили внимание, что 24 сентября Госдума России приняла в первом чтении законопроект, разрешающий призыв на военную службу в течение всего года, а не только весной и осенью.

"Это, вероятно, обеспечит постоянный приток призывников в российскую армию. Хотя это позволит распределить процессы, предшествующие призыву, в течение всего года, вполне реально, что это изменение также приведет к снижению чувствительности населения к этому процессу", - отметили в разведке.