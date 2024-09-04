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Чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля: що кажуть нардепи

Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Ірини Верещук з посади очільниці Міністерства реінтеграції та Віталія Коваля з посади керівника Фонду держмайна. Втім, відсутність цих двох посадовців у залі парламенту не є справжньою причиною того, чому депутати не проголосували за їхнє звільнення.

Про це РБК-Україна розповів співрозмовник РБК-Україна в "Слузі народу",

Зокрема, звільнення Коваля, за словами джерела, саботувала умовна "група Павлюка" у СН, яка не хоче його подальшого призначення головою Мінагрополітики.

Щодо Верещук, то вона не була задоволена своїм зняттям з посади віце-прем'єра і повідомила про це депутатам, у результаті лояльна до неї група "слуг" не підтримала її звільнення.

Як сказав співрозмовник, до звільнення Верещук та Коваля депутати планують повернутися пізніше.

Кадрові зміни в уряді

Нагадаємо, що чутки про великі кадрові перестановки в уряді точилися далеко не перший місяць. Але цього тижня вони набули реальних масштабів. За сьогодні нардепи Верховної Ради відправили у відставку Дениса Малюську з посади Міністра юстиції, Романа Стрільця з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а також Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

Остання, за даними джерел РБК-Україна,  збереже посаду віцепрем'єра з євроінтеграції, але під її керівництвом також буде Мін'юст, до якого хочуть приєднати Міністерство євроінтеграції.

При цьому звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України парламентарі відклали. При цьому, а інформацією РБК-Україна, після відставки він може очолити одне з важливих посольств. Детальніше про це - в окремому матеріалі.

Всі деталі щодо кадрових змін читайте в нашому матеріалі "Рокіровки в Кабміні: як зміниться склад міністрів вже цього тижня. Список прізвищ".

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