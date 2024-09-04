Почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля: что говорят нардепы

В частности, увольнение Коваля, по словам источника, саботировала условная "группа Павлюка" в СН, которая не хочет его последующего назначения главой Минагрополитики.

Что касается Верещук, то она не была довольна своим снятием с поста вице-премьера и сообщила об этом депутатам, в итоге, лояльная к ней группа "слуг" не поддержала ее увольнение.

Как сказал собеседник, к увольнению Верещук и Коваля депутаты планируют вернуться позже.

Кадровые изменения в правительстве

Напомним, что слухи о больших кадровых перестановках в правительстве шли далеко не первый месяц. Но на этой неделе они приобрели реальные масштабы. Сегодня нардепы Верховной Рады отправили в отставку Дениса Малюску с должности Министра юстиции, Романа Стрельца с должности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Последняя, ​​по данным источников РБК-Украина, сохранит должность вице-премьера по евроинтеграции, но под ее руководством также будет Минюст, к которому хотят присоединить Министерство евроинтеграции.