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Почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля: что говорят нардепы

Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Верховная Рада провалила голосование за увольнение Ирины Верещук с должности главы Минеинтеграции и Виталия Коваля с должности руководителя Фонда госимущества. Впрочем, отсутствие этих двух чиновников в зале парламента не является настоящей причиной того, почему депутаты не проголосовали за их увольнение.

Об этом РБК-Украина рассказал собеседник РБК-Украина в "Слуге народа",

В частности, увольнение Коваля, по словам источника, саботировала условная "группа Павлюка" в СН, которая не хочет его последующего назначения главой Минагрополитики.

Что касается Верещук, то она не была довольна своим снятием с поста вице-премьера и сообщила об этом депутатам, в итоге, лояльная к ней группа "слуг" не поддержала ее увольнение.  

Как сказал собеседник, к увольнению Верещук и Коваля депутаты планируют вернуться позже.

Кадровые изменения в правительстве

Напомним, что слухи о больших кадровых перестановках в правительстве шли далеко не первый месяц. Но на этой неделе они приобрели реальные масштабы. Сегодня нардепы Верховной Рады отправили в отставку Дениса Малюску с должности Министра юстиции, Романа Стрельца с должности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Последняя, ​​по данным источников РБК-Украина, сохранит должность вице-премьера по евроинтеграции, но под ее руководством также будет Минюст, к которому хотят присоединить Министерство евроинтеграции.

При этом увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины парламентарии отложили. При этом, по информации РБК-Украина, после отставки он может возглавить одно из важных посольств. Подробнее об этом - в отдельном материале.

Все детали по кадровым изменениям читайте в нашем материале "Рокировки в Кабмине: как изменится состав министров уже на этой неделе. Список фамилий".

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