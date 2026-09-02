Чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ? Кремль назвав власну причину

Ушаков заперечив інформацію західних ЗМІ про те, що Путін нібито не захотів зустрічатися з главою ЦРУ.

Західні медіа стверджували, що глава американської розвідки приїжджав до Москви на переговори з російським диктатором, однак той, мовляв, відмовився від цієї зустрічі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше також називав подібні публікації інформаційними вкидами.

Зі схожою заявою цього разу виступив і Ушаков.

"Наскільки я знаю, таких планів не було. Директор ЦРУ зустрічався з керівництвом російської розвідувальної спільноти", - сказав помічник Путіна.

Окрім того, він заявив про суто конфіденційний характер консультацій, що відбулися.

"Розповідати про їхню суть я не маю права", - додав Ушаков.