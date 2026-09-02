Чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ? Кремль назвав власну причину

Російський диктатор Володимир Путін не планував зустрічі з главою ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви.
З такою заявою виступив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Life.
Ушаков заперечив інформацію західних ЗМІ про те, що Путін нібито не захотів зустрічатися з главою ЦРУ.
Західні медіа стверджували, що глава американської розвідки приїжджав до Москви на переговори з російським диктатором, однак той, мовляв, відмовився від цієї зустрічі.
Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше також називав подібні публікації інформаційними вкидами.
Зі схожою заявою цього разу виступив і Ушаков.
"Наскільки я знаю, таких планів не було. Директор ЦРУ зустрічався з керівництвом російської розвідувальної спільноти", - сказав помічник Путіна.
Окрім того, він заявив про суто конфіденційний характер консультацій, що відбулися.
"Розповідати про їхню суть я не маю права", - додав Ушаков.
25 серпня директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф прилетів до Росії з неанонсованим візитом.
До речі, саме його вважають головним прихильником України в адміністрації президента Дональда Трампа.
У Москві Реткліфф провів зустрічі з представниками російських спецслужб.
Так, нещодавно голова розвідки РФ Сергій Наришкін розкрив перші подробиці зустрічі з директром ЦРУ.
За словами останнього, у центрі уваги були питання, які перебувають у компетенції спецслужб.
Окрім того, з офіційною заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Згодом глава ОПУ Кирило Буданов підтвердив ЗМІ, що війна в Україні була однією з тем обговорення під час візиту Реткліффа до Москви.