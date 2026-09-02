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Чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ? Кремль назвав власну причину

09:47 02.09.2026 Ср
2 хв
У Москві відреагували на нові дані ЗМІ
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін не планував зустрічі з главою ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви.

З такою заявою виступив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Life.

Ушаков заперечив інформацію західних ЗМІ про те, що Путін нібито не захотів зустрічатися з главою ЦРУ.

Західні медіа стверджували, що глава американської розвідки приїжджав до Москви на переговори з російським диктатором, однак той, мовляв, відмовився від цієї зустрічі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше також називав подібні публікації інформаційними вкидами.

Зі схожою заявою цього разу виступив і Ушаков.

"Наскільки я знаю, таких планів не було. Директор ЦРУ зустрічався з керівництвом російської розвідувальної спільноти", - сказав помічник Путіна.

Окрім того, він заявив про суто конфіденційний характер консультацій, що відбулися.

"Розповідати про їхню суть я не маю права", - додав Ушаков.

Візит глави ЦРУ до Москви

25 серпня директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф прилетів до Росії з неанонсованим візитом.

До речі, саме його вважають головним прихильником України в адміністрації президента Дональда Трампа.

У Москві Реткліфф провів зустрічі з представниками російських спецслужб.

Так, нещодавно голова розвідки РФ Сергій Наришкін розкрив перші подробиці зустрічі з директром ЦРУ.

За словами останнього, у центрі уваги були питання, які перебувають у компетенції спецслужб.

Окрім того, з офіційною заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Згодом глава ОПУ Кирило Буданов підтвердив ЗМІ, що війна в Україні була однією з тем обговорення під час візиту Реткліффа до Москви.

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ЦРУВолодимир ПутінВійна Росії проти УкраїниВолодимир Ушаков