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Почему Путин не встретился с главой ЦРУ? Кремль назвал свою причину

09:47 02.09.2026 Ср
2 мин
В Москве отреагировали на новые данные СМИ
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин не планировал встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву.

С таким заявлением выступил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Life.

Ушаков отрицает информацию западных СМИ о том, что Путин якобы не захотел встречаться с главой ЦРУ.

Западные медиа утверждали, что глава американской разведки приезжал в Москву на переговоры с российским диктатором, однако тот отказался от этой встречи.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее также называл подобные публикации информационными вбросами.

С подобным заявлением на этот раз выступил и Ушаков.

"Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведывательного сообщества", - сказал помощник Путина.

Кроме того, он заявил о сугубо конфиденциальном характере консультаций, которые состоялись накануне.

"Рассказывать об их сути я не имею права", - добавил Ушаков.

Визит главы ЦРУ в Москву

25 августа директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф прилетел в Россию с неанонсированным визитом.

Кстати, именно его считают главным поклонником Украины в администрации президента Дональда Трампа.

В Москве Рэтклифф провел встречи с представителями российских спецслужб.

Так, недавно глава разведки РФ Сергей Нарышкин раскрыл первые подробности встречи с директором ЦРУ.

По словам последнего, в центре внимания находились вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб.

Кроме того, с официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Позже глава ОПУ Кирилл Буданов подтвердил СМИ, что война в Украине была одной из тем обсуждения во время визита Ретклиффа в Москву.

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