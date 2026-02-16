Чому не приходять 6500 гривень "зимової підтримки"? Роз’яснення ПФУ

Частина українців, які подали заявки на виплату 6500 гривень у межах програми "Тепла зима", станом на середину лютого досі не отримали коштів. У Пенсійному фонді пояснили причини затримки.

РБК-Україна повідомляє, що ПФУ роз’яснив ситуацію з виплатами у коментарі під одним зі своїх дописів.

У відповідь на запитання користувачів у Пенсійному фонді зазначили, що наразі готуються зміни до нормативних документів. Вони дозволять використати кошти, передбачені у затвердженому урядом бюджеті ПФУ на 2026 рік, зокрема і для здійснення цих виплат.



У ПФУ пояснили, коли нарахують 6500 гривень допомоги українцям (скриншот зі сторінки ПФУ у Facebook)

Кому нарахували гроші

На початку грудня 2025 року Міністерство соціальної політики повідомляло, що 6 грудня 13 086 українців із найбільш уразливих категорій мали отримати по 6500 гривень у межах урядової програми "Зимова підтримка". Перші транші на загальну суму 85 млн грн тоді вже були перераховані на спеціальні рахунки.

Загалом до Пенсійного фонду надійшло понад 463 тисячі заяв. Понад 385 тисяч заявників отримали погодження на виплату. У січні Мінсоцполітики обіцяло, що всі, кому погодили заявки, нарахують гроші протягом 10 днів.

Втім, попри ці обіцянки, багато громадян повідомляють, що станом на 16 лютого гроші на рахунки так і не надійшли.