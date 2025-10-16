Зимову допомогу по 6500 гривень отримають 660 тисяч українців: хто в списках
Кабінет міністрів планує одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для соціально вразливих українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду.
Допомога виплачуватиметься в межах програми "Тепла зима" напередодні опалювального сезону 2025/26 років.
Загалом фінансову підтримку отримає близько 660 тисяч громадян, а на ці цілі уряд планує виділити 4,3 млрд гривень із державного бюджету.
Хто отримає виплати
Уряд пропонує надавати допомогу кільком категоріям громадян, які потребують підтримки в зимовий період. Зокрема, по 6 500 гривень виплатять:
- на дітей із числа внутрішньо переміщених осіб - 252 898 осіб;
- людям з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб - 12 800;
- одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд - 17 500 осіб;
- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - 40 900;
- на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях - 1 000;
- на дітей із малозабезпечених сімей - 335 863 осіб.
Як отримати гроші
Виплата проводитиметься за рахунок коштів, передбачених Міністерству соціальної політики на програми соціального захисту. Гроші зараховуватимуться на спеціальний рахунок або на віртуальну картку "Дія.Картка".
Використати допомогу можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування. Проєкт постанови Кабміну зараз винесено на обговорення.
Виплати минулого року
Нагадаємо, у 2024 році Кабінет міністрів вирішив здійснити виплатити на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисяч гривень.
У грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисяч українців за цією програмою.