Почему не приходят 6500 гривен "зимней поддержки"? Разъяснение ПФУ
Часть украинцев, которые подали заявки на выплату 6500 гривен в рамках программы "Теплая зима", по состоянию на середину февраля до сих пор не получили средств. В Пенсионном фонде объяснили причины задержки.
РБК-Украина сообщает, что ПФУ разъяснил ситуацию с выплатами в комментарии под одним из своих сообщений.
В ответ на вопрос пользователей в Пенсионном фонде отметили, что сейчас готовятся изменения в нормативные документы. Они позволят использовать средства, предусмотренные в утвержденном правительством бюджете ПФУ на 2026 год, в том числе и для осуществления этих выплат.
В ПФУ объяснили, когда начислят 6500 гривен помощи украинцам (скриншот со страницы ПФУ в Facebook)
Кому начислили деньги
В начале декабря 2025 года Министерство социальной политики сообщало, что 6 декабря 13 086 украинцев из наиболее уязвимых категорий должны были получить по 6500 гривен в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка". Первые транши на общую сумму 85 млн грн тогда уже были перечислены на специальные счета.
Всего в Пенсионный фонд поступило более 463 тысяч заявлений. Более 385 тысяч заявителей получили согласование на выплату. В январе Минсоцполитики обещало, что все, кому согласовали заявки, начислят деньги в течение 10 дней.
Впрочем, несмотря на эти обещания, многие граждане сообщают, что по состоянию на 16 февраля деньги на счета так и не поступили.
Что известно о программе "Теплая зима"
Напомним, программа "Теплая зима" - это единовременная помощь в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий украинцев. Ее могут получить дети из числа ВПЛ, малообеспеченных семей, дети с инвалидностью или под опекой, воспитанники приемных семей и ДДСТ, люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ и одинокие пенсионеры с надбавкой на уход.
По данным Минсоцполитики, общий бюджет программы составляет 4,3 млрд гривен. Выплаты осуществляет Пенсионный фонд, а средства можно использовать в течение 6 месяцев на одежду, обувь, лекарства, транспорт или товары первой необходимости.
Уведомления о выплате поступают автоматически в "Дії". Если приложения нет, оформить помощь можно лично в отделении ПФУ.
