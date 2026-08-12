Чому в поїздах УЗ не пропонують чай після 22:00 та як отримати напій

У поїздах "Укрзалізниці" є встановлений час обслуговування гарячими напоями. Якщо ви сідаєте на поїзд пізно ввечері та маєте оплачений чай або каву, варто одразу сказати про це провіднику під час посадки.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз’яснення "Укрзалізниці" в Threads.
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Відповідно до Інструкції провіднику пасажирських вагонів ЦЛ-0038, чай та каву пасажирам мають пропонувати щонайменше тричі на добу:
В "Укрзалізниці" пояснили, що після 22:00 провідник не ходить вагоном із пропозицією гарячих напоїв, оскільки більшість пасажирів у спальних вагонах уже відпочиває.
Роз'яснення "Укрзалізниці" щодо графіку приготування гарячих напоїв (скриншот з Threads)
УЗ надала роз’яснення пасажирці, яка сіла на поїзд о 23:44, а мала вийти о 02:17. Вона розповіла, що купила квиток, у якому одразу заплатила за каву, однак не отримала її. Наразі допис видалений.
У коментарях до видаленого допису "Укрзалізниця" пояснила, що у такому випадку стандартний час обслуговування гарячими напоями вже завершився. Однак це не означає, що оплачена кава зникає. Пасажир може одразу під час посадки повідомити провідника, що хоче отримати напій у дорозі.
"Якщо ви сідаєте о 23:44, виходите вже о 02:17 і хочете отримати оплачений напій саме в цей проміжок, скажіть про це провіднику одразу під час посадки. Напій нікуди не зникає і вам його видадуть", - пояснили в "Укрзалізниці".
Також у компанії наголосили, що провідник не зобов'язаний постійно перебувати у службовому купе. Під час поїздки він виконує інші обов'язки, зокрема може відлучатися до начальника поїзда.
Раніше РБК-Україна розповідало про безкоштовні та платні послуги для пасажирів поїздів "Укрзалізниці". Без доплати пасажири можуть користуватися туалетом, отримувати кип’ячену воду, аптечку, інформацію через гучномовець та перевозити до 36 кг багажу. Окремо оплачуються напої, постіль, користування холодильником і мікрохвильовкою, а в "Інтерсіті" - також харчування, Wi-Fi та онлайн-сервіси.
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