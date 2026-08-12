Чому в поїздах УЗ не пропонують чай після 22:00 та як отримати напій

Головне: Графік обслуговування: Згідно з інструкцією, провідники мають пропонувати гарячі напої тричі на добу.

Згідно з інструкцією, провідники мають пропонувати гарячі напої тричі на добу. Чому не розносять уночі: Після 22:00 провідники не ходять вагоном, щоб не турбувати пасажирів, які вже відпочивають у спальних вагонах.

Після 22:00 провідники не ходять вагоном, щоб не турбувати пасажирів, які вже відпочивають у спальних вагонах. Як отримати оплачений напій: Якщо ви сідаєте на поїзд пізно ввечері або вночі й виходите до 08:00, скажіть провіднику про свій напій одразу під час посадки.

Якщо ви сідаєте на поїзд пізно ввечері або вночі й виходите до 08:00, скажіть провіднику про свій напій одразу під час посадки. Де шукати провідника: Провідник не зобов'язаний постійно сидіти в службовому купе, адже під час рейсу може відлучатися за робочими обов'язками (наприклад, до начальника поїзда).

Коли провідники пропонують чай і каву

Відповідно до Інструкції провіднику пасажирських вагонів ЦЛ-0038, чай та каву пасажирам мають пропонувати щонайменше тричі на добу:

з 08:00 до 10:00 ;

; з 15:00 до 17:00 ;

; з 20:00 до 22:00.

В "Укрзалізниці" пояснили, що після 22:00 провідник не ходить вагоном із пропозицією гарячих напоїв, оскільки більшість пасажирів у спальних вагонах уже відпочиває.



Роз'яснення "Укрзалізниці" щодо графіку приготування гарячих напоїв (скриншот з Threads)

Що робити, якщо поїзд відправляється пізно

УЗ надала роз’яснення пасажирці, яка сіла на поїзд о 23:44, а мала вийти о 02:17. Вона розповіла, що купила квиток, у якому одразу заплатила за каву, однак не отримала її. Наразі допис видалений.

У коментарях до видаленого допису "Укрзалізниця" пояснила, що у такому випадку стандартний час обслуговування гарячими напоями вже завершився. Однак це не означає, що оплачена кава зникає. Пасажир може одразу під час посадки повідомити провідника, що хоче отримати напій у дорозі.

"Якщо ви сідаєте о 23:44, виходите вже о 02:17 і хочете отримати оплачений напій саме в цей проміжок, скажіть про це провіднику одразу під час посадки. Напій нікуди не зникає і вам його видадуть", - пояснили в "Укрзалізниці".

Де шукати провідника

Також у компанії наголосили, що провідник не зобов'язаний постійно перебувати у службовому купе. Під час поїздки він виконує інші обов'язки, зокрема може відлучатися до начальника поїзда.