Почему в поездах УЗ не предлагают чай после 22:00 и как получить напиток

Главное: График обслуживания: Согласно инструкции проводники должны предлагать горячие напитки трижды в сутки.

Согласно инструкции проводники должны предлагать горячие напитки трижды в сутки. Почему не разносят ночью: После 22:00 проводники не ходят по вагону, чтобы не беспокоить пассажиров, которые уже отдыхают в спальных вагонах.

После 22:00 проводники не ходят по вагону, чтобы не беспокоить пассажиров, которые уже отдыхают в спальных вагонах. Как получить оплаченный напиток: Если вы садитесь на поезд поздно вечером или ночью и выходите до 08:00, скажите проводнику о своем напитке сразу во время посадки.

Если вы садитесь на поезд поздно вечером или ночью и выходите до 08:00, скажите проводнику о своем напитке сразу во время посадки. Где искать проводника: Проводник не обязан постоянно сидеть в служебном купе, ведь во время рейса может отлучаться по рабочим обязанностям (например, к начальнику поезда).

Когда проводники предлагают чай и кофе

Согласно Инструкции проводнику пассажирских вагонов ЦЛ-0038, чай и кофе пассажирам предлагают не менее трех раз в сутки.

с 08:00 до 10:00 ;

; с 15:00 до 17:00 ;

; с 20:00 до 22:00.

В "Укрзализныце" объяснили, что после 22:00 проводник не ходит по вагону с предложением горячих напитков, поскольку большинство пассажиров в спальных вагонах уже отдыхают.



Разъяснение "Укрзализныци" по графику приготовления горячих напитков (скриншот из Threads)

Что делать, если поезд отправляется поздно

УЗ предоставила разъяснение пассажирке, которая села на поезд в 23:44, а должна была выйти в 02:17. Она рассказала, что купила билет, в котором сразу заплатила за кофе, однако не получила его. Сейчас сообщение удалено.

В комментариях к удаленному сообщению "Укрзализныця" пояснила, что в таком случае стандартное время обслуживания горячими напитками уже завершилось. Однако это не означает, что оплаченный кофе исчезает. Пассажир может сразу при посадке сообщить проводнику, что хочет получить напиток в пути.

"Если вы садитесь в 23:44, выходите уже в 02:17 и хотите получить оплаченный напиток именно в этот промежуток, скажите об этом проводнику сразу при посадке. Напиток никуда не исчезает и вам его выдадут", - пояснили в "Укрзализныце".

Где искать проводника

Также в компании подчеркнули, что проводник не обязан постоянно находиться в служебном купе. Во время поездки он исполняет другие обязанности, в частности, может отлучаться к начальнику поезда.