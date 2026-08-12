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Почему в поездах УЗ не предлагают чай после 22:00 и как получить напиток

19:36 12.08.2026 Ср
3 мин
В "Укрзализныце" объяснили, когда придется самостоятельно просить проводника приготовить кофе или чай
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Горячие напитки в поезде (Getty Images)

В поездах "Укрзализныци" установлено время обслуживания горячими напитками. Если вы садитесь на поезд поздно вечером и имеет оплаченный чай или кофе, стоит сразу сказать об этом проводнику во время посадки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Укрзализныци" в Threads.

Главное:

  • График обслуживания: Согласно инструкции проводники должны предлагать горячие напитки трижды в сутки.
  • Почему не разносят ночью: После 22:00 проводники не ходят по вагону, чтобы не беспокоить пассажиров, которые уже отдыхают в спальных вагонах.
  • Как получить оплаченный напиток: Если вы садитесь на поезд поздно вечером или ночью и выходите до 08:00, скажите проводнику о своем напитке сразу во время посадки.
  • Где искать проводника: Проводник не обязан постоянно сидеть в служебном купе, ведь во время рейса может отлучаться по рабочим обязанностям (например, к начальнику поезда).

Когда проводники предлагают чай и кофе

Согласно Инструкции проводнику пассажирских вагонов ЦЛ-0038, чай и кофе пассажирам предлагают не менее трех раз в сутки.

  • с 08:00 до 10:00;
  • с 15:00 до 17:00;
  • с 20:00 до 22:00.

В "Укрзализныце" объяснили, что после 22:00 проводник не ходит по вагону с предложением горячих напитков, поскольку большинство пассажиров в спальных вагонах уже отдыхают.


Разъяснение "Укрзализныци" по графику приготовления горячих напитков (скриншот из Threads)

Что делать, если поезд отправляется поздно

УЗ предоставила разъяснение пассажирке, которая села на поезд в 23:44, а должна была выйти в 02:17. Она рассказала, что купила билет, в котором сразу заплатила за кофе, однако не получила его. Сейчас сообщение удалено.

В комментариях к удаленному сообщению "Укрзализныця" пояснила, что в таком случае стандартное время обслуживания горячими напитками уже завершилось. Однако это не означает, что оплаченный кофе исчезает. Пассажир может сразу при посадке сообщить проводнику, что хочет получить напиток в пути.

"Если вы садитесь в 23:44, выходите уже в 02:17 и хотите получить оплаченный напиток именно в этот промежуток, скажите об этом проводнику сразу при посадке. Напиток никуда не исчезает и вам его выдадут", - пояснили в "Укрзализныце".

Читайте также: Жизнь в рейсе: интервью с проводником УЗ о работе, которую не видят пассажиры

Где искать проводника

Также в компании подчеркнули, что проводник не обязан постоянно находиться в служебном купе. Во время поездки он исполняет другие обязанности, в частности, может отлучаться к начальнику поезда.

Ранее РБК-Украина рассказывало о бесплатных и платных услугах для пассажиров поездов "Укрзализныци". Без доплаты пассажиры могут пользоваться туалетом, получать кипяченую воду, аптечку, информацию через громкоговоритель и перевозить до 36 кг багажа. Отдельно оплачиваются напитки, постельные принадлежности, пользование холодильником и микроволновкой, а в "Интерсити" - также питание, Wi-Fi и онлайн-сервисы.

Также мы писали, сколько стоят напитки в поездах.

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