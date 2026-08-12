Почему в поездах УЗ не предлагают чай после 22:00 и как получить напиток

В поездах "Укрзализныци" установлено время обслуживания горячими напитками. Если вы садитесь на поезд поздно вечером и имеет оплаченный чай или кофе, стоит сразу сказать об этом проводнику во время посадки.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Укрзализныци" в Threads.
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Согласно Инструкции проводнику пассажирских вагонов ЦЛ-0038, чай и кофе пассажирам предлагают не менее трех раз в сутки.
В "Укрзализныце" объяснили, что после 22:00 проводник не ходит по вагону с предложением горячих напитков, поскольку большинство пассажиров в спальных вагонах уже отдыхают.
Разъяснение "Укрзализныци" по графику приготовления горячих напитков (скриншот из Threads)
УЗ предоставила разъяснение пассажирке, которая села на поезд в 23:44, а должна была выйти в 02:17. Она рассказала, что купила билет, в котором сразу заплатила за кофе, однако не получила его. Сейчас сообщение удалено.
В комментариях к удаленному сообщению "Укрзализныця" пояснила, что в таком случае стандартное время обслуживания горячими напитками уже завершилось. Однако это не означает, что оплаченный кофе исчезает. Пассажир может сразу при посадке сообщить проводнику, что хочет получить напиток в пути.
"Если вы садитесь в 23:44, выходите уже в 02:17 и хотите получить оплаченный напиток именно в этот промежуток, скажите об этом проводнику сразу при посадке. Напиток никуда не исчезает и вам его выдадут", - пояснили в "Укрзализныце".
Также в компании подчеркнули, что проводник не обязан постоянно находиться в служебном купе. Во время поездки он исполняет другие обязанности, в частности, может отлучаться к начальнику поезда.
Ранее РБК-Украина рассказывало о бесплатных и платных услугах для пассажиров поездов "Укрзализныци". Без доплаты пассажиры могут пользоваться туалетом, получать кипяченую воду, аптечку, информацию через громкоговоритель и перевозить до 36 кг багажа. Отдельно оплачиваются напитки, постельные принадлежности, пользование холодильником и микроволновкой, а в "Интерсити" - также питание, Wi-Fi и онлайн-сервисы.
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