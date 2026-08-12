Чому в поїздах УЗ не пропонують чай після 22:00 та як отримати напій

У поїздах "Укрзалізниці" є встановлений час обслуговування гарячими напоями. Якщо ви сідаєте на поїзд пізно ввечері та маєте оплачений чай або каву, варто одразу сказати про це провіднику під час посадки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз’яснення "Укрзалізниці" в Threads.

Головне: Графік обслуговування: Згідно з інструкцією, провідники мають пропонувати гарячі напої тричі на добу.

Згідно з інструкцією, провідники мають пропонувати гарячі напої тричі на добу. Чому не розносять уночі: Після 22:00 провідники не ходять вагоном, щоб не турбувати пасажирів, які вже відпочивають у спальних вагонах.

Після 22:00 провідники не ходять вагоном, щоб не турбувати пасажирів, які вже відпочивають у спальних вагонах. Як отримати оплачений напій: Якщо ви сідаєте на поїзд пізно ввечері або вночі й виходите до 08:00, скажіть провіднику про свій напій одразу під час посадки.

Якщо ви сідаєте на поїзд пізно ввечері або вночі й виходите до 08:00, скажіть провіднику про свій напій одразу під час посадки. Де шукати провідника: Провідник не зобов'язаний постійно сидіти в службовому купе, адже під час рейсу може відлучатися за робочими обов'язками (наприклад, до начальника поїзда).

Коли провідники пропонують чай і каву

Відповідно до Інструкції провіднику пасажирських вагонів ЦЛ-0038, чай та каву пасажирам мають пропонувати щонайменше тричі на добу:

з 08:00 до 10:00 ;

; з 15:00 до 17:00 ;

; з 20:00 до 22:00.

В "Укрзалізниці" пояснили, що після 22:00 провідник не ходить вагоном із пропозицією гарячих напоїв, оскільки більшість пасажирів у спальних вагонах уже відпочиває.



Роз'яснення "Укрзалізниці" щодо графіку приготування гарячих напоїв (скриншот з Threads)

Що робити, якщо поїзд відправляється пізно

УЗ надала роз’яснення пасажирці, яка сіла на поїзд о 23:44, а мала вийти о 02:17. Вона розповіла, що купила квиток, у якому одразу заплатила за каву, однак не отримала її. Наразі допис видалений.

У коментарях до видаленого допису "Укрзалізниця" пояснила, що у такому випадку стандартний час обслуговування гарячими напоями вже завершився. Однак це не означає, що оплачена кава зникає. Пасажир може одразу під час посадки повідомити провідника, що хоче отримати напій у дорозі.

"Якщо ви сідаєте о 23:44, виходите вже о 02:17 і хочете отримати оплачений напій саме в цей проміжок, скажіть про це провіднику одразу під час посадки. Напій нікуди не зникає і вам його видадуть", - пояснили в "Укрзалізниці".

Де шукати провідника

Також у компанії наголосили, що провідник не зобов'язаний постійно перебувати у службовому купе. Під час поїздки він виконує інші обов'язки, зокрема може відлучатися до начальника поїзда.