Почему в поездах УЗ не предлагают чай после 22:00 и как получить напиток
В поездах "Укрзализныци" установлено время обслуживания горячими напитками. Если вы садитесь на поезд поздно вечером и имеет оплаченный чай или кофе, стоит сразу сказать об этом проводнику во время посадки.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Укрзализныци" в Threads.
Главное:
- График обслуживания: Согласно инструкции проводники должны предлагать горячие напитки трижды в сутки.
- Почему не разносят ночью: После 22:00 проводники не ходят по вагону, чтобы не беспокоить пассажиров, которые уже отдыхают в спальных вагонах.
- Как получить оплаченный напиток: Если вы садитесь на поезд поздно вечером или ночью и выходите до 08:00, скажите проводнику о своем напитке сразу во время посадки.
- Где искать проводника: Проводник не обязан постоянно сидеть в служебном купе, ведь во время рейса может отлучаться по рабочим обязанностям (например, к начальнику поезда).
Когда проводники предлагают чай и кофе
Согласно Инструкции проводнику пассажирских вагонов ЦЛ-0038, чай и кофе пассажирам предлагают не менее трех раз в сутки.
- с 08:00 до 10:00;
- с 15:00 до 17:00;
- с 20:00 до 22:00.
В "Укрзализныце" объяснили, что после 22:00 проводник не ходит по вагону с предложением горячих напитков, поскольку большинство пассажиров в спальных вагонах уже отдыхают.
Разъяснение "Укрзализныци" по графику приготовления горячих напитков (скриншот из Threads)
Что делать, если поезд отправляется поздно
УЗ предоставила разъяснение пассажирке, которая села на поезд в 23:44, а должна была выйти в 02:17. Она рассказала, что купила билет, в котором сразу заплатила за кофе, однако не получила его. Сейчас сообщение удалено.
В комментариях к удаленному сообщению "Укрзализныця" пояснила, что в таком случае стандартное время обслуживания горячими напитками уже завершилось. Однако это не означает, что оплаченный кофе исчезает. Пассажир может сразу при посадке сообщить проводнику, что хочет получить напиток в пути.
"Если вы садитесь в 23:44, выходите уже в 02:17 и хотите получить оплаченный напиток именно в этот промежуток, скажите об этом проводнику сразу при посадке. Напиток никуда не исчезает и вам его выдадут", - пояснили в "Укрзализныце".
Где искать проводника
Также в компании подчеркнули, что проводник не обязан постоянно находиться в служебном купе. Во время поездки он исполняет другие обязанности, в частности, может отлучаться к начальнику поезда.
Ранее РБК-Украина рассказывало о бесплатных и платных услугах для пассажиров поездов "Укрзализныци". Без доплаты пассажиры могут пользоваться туалетом, получать кипяченую воду, аптечку, информацию через громкоговоритель и перевозить до 36 кг багажа. Отдельно оплачиваются напитки, постельные принадлежности, пользование холодильником и микроволновкой, а в "Интерсити" - также питание, Wi-Fi и онлайн-сервисы.
Также мы писали, сколько стоят напитки в поездах.