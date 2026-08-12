ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Почему в поездах УЗ не предлагают чай после 22:00 и как получить напиток

19:36 12.08.2026 Ср
3 мин
В "Укрзализныце" объяснили, когда придется самостоятельно просить проводника приготовить кофе или чай
aimg Татьяна Веремеева
Почему в поездах УЗ не предлагают чай после 22:00 и как получить напиток Фото: Горячие напитки в поезде (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В поездах "Укрзализныци" установлено время обслуживания горячими напитками. Если вы садитесь на поезд поздно вечером и имеет оплаченный чай или кофе, стоит сразу сказать об этом проводнику во время посадки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Укрзализныци" в Threads.

Главное:

  • График обслуживания: Согласно инструкции проводники должны предлагать горячие напитки трижды в сутки.
  • Почему не разносят ночью: После 22:00 проводники не ходят по вагону, чтобы не беспокоить пассажиров, которые уже отдыхают в спальных вагонах.
  • Как получить оплаченный напиток: Если вы садитесь на поезд поздно вечером или ночью и выходите до 08:00, скажите проводнику о своем напитке сразу во время посадки.
  • Где искать проводника: Проводник не обязан постоянно сидеть в служебном купе, ведь во время рейса может отлучаться по рабочим обязанностям (например, к начальнику поезда).

Когда проводники предлагают чай и кофе

Согласно Инструкции проводнику пассажирских вагонов ЦЛ-0038, чай и кофе пассажирам предлагают не менее трех раз в сутки.

  • с 08:00 до 10:00;
  • с 15:00 до 17:00;
  • с 20:00 до 22:00.

В "Укрзализныце" объяснили, что после 22:00 проводник не ходит по вагону с предложением горячих напитков, поскольку большинство пассажиров в спальных вагонах уже отдыхают.

Почему в поездах УЗ не предлагают чай после 22:00 и как получить напиток
Разъяснение "Укрзализныци" по графику приготовления горячих напитков (скриншот из Threads)

Что делать, если поезд отправляется поздно

УЗ предоставила разъяснение пассажирке, которая села на поезд в 23:44, а должна была выйти в 02:17. Она рассказала, что купила билет, в котором сразу заплатила за кофе, однако не получила его. Сейчас сообщение удалено.

В комментариях к удаленному сообщению "Укрзализныця" пояснила, что в таком случае стандартное время обслуживания горячими напитками уже завершилось. Однако это не означает, что оплаченный кофе исчезает. Пассажир может сразу при посадке сообщить проводнику, что хочет получить напиток в пути.

"Если вы садитесь в 23:44, выходите уже в 02:17 и хотите получить оплаченный напиток именно в этот промежуток, скажите об этом проводнику сразу при посадке. Напиток никуда не исчезает и вам его выдадут", - пояснили в "Укрзализныце".

Читайте также: Жизнь в рейсе: интервью с проводником УЗ о работе, которую не видят пассажиры

Где искать проводника

Также в компании подчеркнули, что проводник не обязан постоянно находиться в служебном купе. Во время поездки он исполняет другие обязанности, в частности, может отлучаться к начальнику поезда.

Ранее РБК-Украина рассказывало о бесплатных и платных услугах для пассажиров поездов "Укрзализныци". Без доплаты пассажиры могут пользоваться туалетом, получать кипяченую воду, аптечку, информацию через громкоговоритель и перевозить до 36 кг багажа. Отдельно оплачиваются напитки, постельные принадлежности, пользование холодильником и микроволновкой, а в "Интерсити" - также питание, Wi-Fi и онлайн-сервисы.

Также мы писали, сколько стоят напитки в поездах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Поезда
Новости
Контрнаступление в два этапа: Драпатый отчитался об освобождении 26 сел с января
Контрнаступление в два этапа: Драпатый отчитался об освобождении 26 сел с января
Аналитика
Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям