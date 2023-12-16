UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому повітряна тривога стала довшою під час масованих атак: пояснення Ігната

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Як правило, терористи запускають "Шахеди" з вечора. Через великий запас ходу, БпЛА можуть намотувати круги, а не одразу заходити на ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Запускають "Шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються, маневрують. Запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль", - розповів Ігнат. 

Як відзначив речник Повітряних сил, пуски починаються, як правило, з вечора та тривають до пізньої ночі, доки наші захисники не знищать останній "Шахед". 

Чому тривога стала довшою  

"Я б не сказав, що так вже й відрізняється (час атаки, - ред.). "Шахеди" завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "Шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається", - пояснив Ігнат. 

Раніше, як припустив речник Повітряних сил, ворог запускав "Шахеди" більше по прямій. Сьогодні ж терористи ставлять перед собою дещо інші цілі: 

  • знайти слабкі місця; 
  • виявити місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників; 
  • навантажити протиповітряну оборону. 

Атака на Україну, у ніч на 16 грудня 

У ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА з трьох напрямків: 

  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Сеща;
  • Курськ. 

Загалом ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил. 

"В результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - розповіли в Повітряних силах. 

Усі подробиці нічної атаки можна прочитати за посиланням

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВоздушные силы УкраиныВійна в Україні