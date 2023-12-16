Чому повітряна тривога стала довшою під час масованих атак: пояснення Ігната

"Запускають "Шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються, маневрують. Запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль", - розповів Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил, пуски починаються, як правило, з вечора та тривають до пізньої ночі, доки наші захисники не знищать останній "Шахед".

Чому тривога стала довшою

"Я б не сказав, що так вже й відрізняється (час атаки, - ред.). "Шахеди" завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "Шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається", - пояснив Ігнат.

Раніше, як припустив речник Повітряних сил, ворог запускав "Шахеди" більше по прямій. Сьогодні ж терористи ставлять перед собою дещо інші цілі:

знайти слабкі місця;

виявити місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників;

навантажити протиповітряну оборону.

Атака на Україну, у ніч на 16 грудня

У ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА з трьох напрямків:

Приморсько-Ахтарськ;

Сеща;

Курськ.

Загалом ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

"В результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - розповіли в Повітряних силах.

Усі подробиці нічної атаки можна прочитати за посиланням.