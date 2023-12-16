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Дрони летіли з трьох напрямків: деталі нічної атаки

Україна, Субота 16 грудня 2023 08:35
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Дрони летіли з трьох напрямків: деталі нічної атаки Фото: сили ППО збили 30 з 31 ворожих дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 16 грудня випустили по Україні 31 дрон-камікадзе. Пуски були з трьох районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Пуски "шахедів" були з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ (територія РФ). Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА.

Сили протиповітряної оборони збили 30 "шахедів". ППО працювала у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

До відбиття атаки залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони.

Що відомо про нічну атаку

Ще з вечора 15 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски дронів. Вони летіли декількома групами у напрямку північних, центральних та південних областей.

Вибухи через роботу ППО чули у різних регіонах, зокрема у Києві. Влада столиці та області повідомляла про вибухи. Пізніше стала відомо, що у Києві знищено всі ворожі цілі. Влучань не було.

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