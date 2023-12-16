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Атакували з різних напрямків, до захисту залучали винищувачі: що відомо про нічну атаку

Субота 16 грудня 2023 09:33
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Атакували з різних напрямків, до захисту залучали винищувачі: що відомо про нічну атаку Фото: атакували з різних напрямків, до захисту залучали винищувачі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 грудня російські терористи вкотре вдались до масованої атаки дронами проти України. До відбиття нападу було залучено винищувачі.

Усі подробиці нічної атаки росіян на Україну - в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, міського голови Києва Віталія Кличка, командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва.

    Після 23 години по Україні почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про:

    • західний курс БпЛА в Чернігівській та на межі Сумської та Чернігівської областей;
    • групу, яка прямувала в Яготинському районі Київської області;
    • західний курс БпЛА у Миколаївській області;
    • північно-західний курс БпЛА у Кіровоградській області.

    Київ та Київська область

    Повітряна тривога в регіоні пролунала о 23:30. Вже о 11:55 в столиці можна було почути роботу протиповітряної оборони. Зокрема Кличко попередив про рух ще однієї групи безпілотників.

    Пізніше ППО спрацювала й у Дарницькому районі Києва. Цивільних закликали перебувати в укриттях. Також вибухи лунали в Подільському районі.

    О 12:43 Кличко заявив про ворожі цілі, які знову рухались в напрямку Києва, а вже о 12:56 попередив про додаткові дві групи безпілотників з боку Чернігівської області.

    Чергова група "Шахедів"

    Після 2 ночі Повітряні сили заявили про нову групу російських безпілотників, а Київ попередили про ракетну небезпеку. Зокрема:

    • БпЛА пролітали в Чернігівській області з курсом на південь;
    • безпілотники летіли в Вінницькій області з імовірним напрямком на Старокостянтинів, а в Бориспільському районі з південним курсом.

    Відбій повітряної тривоги

    Після 3:37 в низці областей почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

    Що кажуть в Повітряних силах

    Як розповіли в Повітряних силах, терористи атакували "Шахедами" з трьох напрямку -

    • Приморсько-Ахтарськ;
    • Сеща;
    • Курськ.

    Загалом ворог застосував 31 ударний БпЛА, які були спрямовані в різні регіони України.

    До відбиття залучали:

    • винищувачі;
    • зенітні ракетні підрозділи;
    • мобільні вогневі групи.

    Загалом було знищено 30 "Шахедів" в межах:

    • Дніпропетровської;
    • Київської;
    • Вінницької;
    • Чернігівської;
    • Сумської;
    • Полтавської;
    • Черкаської;
    • Херсонської;
    • Запорізької;
    • Миколаївської;
    • Хмельницької областей.

    Як розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, у Північний операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні обʼєкти на Київському та Чернігівському напрямках. Військові знищили усі 14 БпЛА.

    Атакували з різних напрямків, до захисту залучали винищувачі: що відомо про нічну атаку

    Фото: атакували з різних напрямків, до захисту залучали винищувачі (facebook.com/serhiynaiev)

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