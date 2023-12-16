RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак: объяснение Игната

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Как правило, террористы запускают "Шахеды" с вечера. Из-за большого запаса хода, БпЛА могут наматывать круги, а не сразу заходить на цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Запускают "Шахеды", как правило, волнами, они разлетаются, маневрируют. Запас хода у них большой. Это двигатели внутреннего сгорания. Тот маршрут, который проложили им операторы на месте пуска, тот и остается в "памяти". Они таким образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, не только по прямой, а потом уже заходить на цель", - рассказал Игнат. 

Как отметил спикер Воздушных сил, пуски начинаются, как правило, с вечера и продолжаются до поздней ночи, пока наши защитники не уничтожат последний "Шахед". 

Почему тревога стала длиннее  

"Я бы не сказал, что так уж и отличается (время атаки, - ред.). "Шахеды" всегда летали долго. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, скорость "Шахеда" средняя 150 км/ч и поэтому так происходит", - пояснил Игнат. 

Ранее, как предположил спикер Воздушных сил, враг запускал "Шахеды" больше по прямой. Сегодня же террористы ставят перед собой несколько иные цели: 

  • найти слабые места; 
  • выявить места, где уничтожили БпЛА, учесть информацию и запустить дальнейшие группы беспилотников; 
  • нагрузить противовоздушную оборону. 

Атака на Украину, в ночь на 16 декабря 

В ночь на 16 декабря террористы атаковали Украину ударными БпЛА с трех направлений: 

  • Приморско-Ахтарск;
  • Сеща;
  • Курск. 

В общем враг применил 31 беспилотник. Для отражения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил. 

"В результате боевой работы уничтожено 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей", - рассказали в Воздушных силах. 

Все подробности ночной атаки можно прочитать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВоздушные силы УкраиныВойна в Украине