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Чому повітряна тривога стала довшою під час масованих атак: пояснення Ігната

Субота 16 грудня 2023 10:51
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Чому повітряна тривога стала довшою під час масованих атак: пояснення Ігната Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Як правило, терористи запускають "Шахеди" з вечора. Через великий запас ходу, БпЛА можуть намотувати круги, а не одразу заходити на ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Запускають "Шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються, маневрують. Запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль", - розповів Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил, пуски починаються, як правило, з вечора та тривають до пізньої ночі, доки наші захисники не знищать останній "Шахед".

Чому тривога стала довшою

"Я б не сказав, що так вже й відрізняється (час атаки, - ред.). "Шахеди" завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "Шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається", - пояснив Ігнат.

Раніше, як припустив речник Повітряних сил, ворог запускав "Шахеди" більше по прямій. Сьогодні ж терористи ставлять перед собою дещо інші цілі:

  • знайти слабкі місця;
  • виявити місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників;
  • навантажити протиповітряну оборону.

Атака на Україну, у ніч на 16 грудня

У ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА з трьох напрямків:

  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Сеща;
  • Курськ.

Загалом ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

"В результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - розповіли в Повітряних силах.

Усі подробиці нічної атаки можна прочитати за посиланням.

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