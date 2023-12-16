Почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак: объяснение Игната

Как правило, террористы запускают "Шахеды" с вечера. Из-за большого запаса хода, БпЛА могут наматывать круги, а не сразу заходить на цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Запускают "Шахеды", как правило, волнами, они разлетаются, маневрируют. Запас хода у них большой. Это двигатели внутреннего сгорания. Тот маршрут, который проложили им операторы на месте пуска, тот и остается в "памяти". Они таким образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, не только по прямой, а потом уже заходить на цель", - рассказал Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил, пуски начинаются, как правило, с вечера и продолжаются до поздней ночи, пока наши защитники не уничтожат последний "Шахед".

Почему тревога стала длиннее

"Я бы не сказал, что так уж и отличается (время атаки, - ред.). "Шахеды" всегда летали долго. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, скорость "Шахеда" средняя 150 км/ч и поэтому так происходит", - пояснил Игнат.

Ранее, как предположил спикер Воздушных сил, враг запускал "Шахеды" больше по прямой. Сегодня же террористы ставят перед собой несколько иные цели:

найти слабые места;

выявить места, где уничтожили БпЛА, учесть информацию и запустить дальнейшие группы беспилотников;

нагрузить противовоздушную оборону.

Атака на Украину, в ночь на 16 декабря

В ночь на 16 декабря террористы атаковали Украину ударными БпЛА с трех направлений:

Приморско-Ахтарск;

Сеща;

Курск.

В общем враг применил 31 беспилотник. Для отражения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил.

"В результате боевой работы уничтожено 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей", - рассказали в Воздушных силах.

Все подробности ночной атаки можно прочитать по ссылке.