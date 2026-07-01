Чому в потягах у спеку є вагони без кондиціонерів: пояснення УЗ

Останніми днями українці масово скаржаться на спеку у вагонах поїздів. В "Укрзалізниці" пояснили, чому навіть у розпал літньої спеки продовжують випускати в рейси вагони без кондиціонерів і чи зміниться ситуація найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
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У компанії пояснили, що багато пасажирів пропонують повністю відмовитися від вагонів без кондиціонування. Однак це призведе до ще більшого дефіциту квитків.
"Тоді разом із цими вагонами зникнуть і тисячі місць. Дефіцит квитків, який і без того дуже відчутний, стане ще більшим", - зазначили в "Укрзалізниці".
Саме тому зараз до перевезень залучають усі технічно справні вагони, які відповідають вимогам безпеки. Водночас парк поступово ремонтують, модернізують і поповнюють новими вагонами.
У перевізника також наголосили, що кардинально змінити ситуацію вже цього літа не вдасться.
"Виробник вагонів не може за кілька тижнів побудувати або модернізувати тисячі вагонів. Це потребує років роботи, значних інвестицій і виробничих потужностей, особливо в умовах повномасштабної війни", - пояснили в компанії.
В "Укрзалізниці" нагадали, що інформація про наявність кондиціонера відображається ще до купівлі квитка.
Якщо біля номера вагона є відповідна позначка (сніжинка), але під час поїздки кондиціонер не працює, пасажиру радять одразу звернутися до начальника поїзда. За наявності вільних місць його можуть пересадити до іншого вагона.
Після завершення подорожі також рекомендують залишити повідомлення через функцію "Оцінити подорож" у застосунку. Це дасть змогу ідентифікувати конкретний вагон, зафіксувати несправність та, за потреби, направити його на ремонт.
Якщо ж під час купівлі квитка зазначено "без кондиціонування" (закреслена сніжинка), це означає, що вагон конструктивно не обладнаний системою охолодження.
У компанії також пояснили, що всі вагони без кондиціонерів обладнані системою примусової вентиляції, однак вона лише забезпечує циркуляцію повітря.
За температури +35...+40 градусів до салону надходить таке ж гаряче повітря, тому вентиляція не може забезпечити комфортну температуру, як кондиціонер.
Якщо у вагоні не відкривається вікно або виникла інша технічна несправність, пасажирів просять повідомити про це провідника або начальника поїзда. Якщо проблему можна усунути в дорозі, це зроблять одразу, якщо ні - її зафіксують для ремонту.
В "Укрзалізниці" рекомендують брати у поїзд достатній запас питної води, легкий одяг, портативний вентилятор або віяло, павербанк і легкий перекус.
Людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, цукровим діабетом чи хронічними хворобами легень радять перед поїздкою проконсультуватися із сімейним лікарем.
Якщо під час подорожі пасажир або хтось поруч відчує сильну слабкість, запаморочення, нудоту чи інші симптоми перегрівання, необхідно негайно повідомити провідника або начальника поїзда, щоб за потреби викликати медиків на найближчу станцію.
Раніше ми розповідали, як працюють кондиціонери у поїздах. В УЗ розповіли, чому вагони не завжди охолоджуються одразу після відправлення та на яких маршрутах кондиціонери працюють менш ефективно.
РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" посилює боротьбу з безквитковим проїздом у приміських поїздах. У компанії пояснили, що продаж квитків впливає на планування маршрутів, кількість вагонів і збереження зупинок, а також закликали пасажирів повідомляти про випадки незаконного збору коштів без оформлення квитка.