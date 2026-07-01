Почему в поездах в жару есть вагоны без кондиционеров: объяснение УЗ

В последние дни украинцы массово жалуются на жару в вагонах поездов. В "Укрзализныце" объяснили, почему даже в разгар летней жары продолжают выпускать в рейсы вагоны без кондиционеров и изменится ли ситуация в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .
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В компании объяснили, что многие пассажиры предлагают полностью отказаться от вагонов без кондиционирования. Однако это приведет к еще большему дефициту билетов.
"Тогда вместе с этими вагонами исчезнут и тысячи мест. Дефицит билетов, который и без того очень ощутим, станет еще больше", - отметили в "Укрзализныце".
Именно поэтому сейчас к перевозкам привлекают все технически исправные вагоны, отвечающие требованиям безопасности. В то же время, парк постепенно ремонтируют, модернизируют и пополняют новыми вагонами.
У перевозчика также подчеркнули, что кардинально изменить ситуацию уже этим летом не удастся.
"Производитель вагонов не может за несколько недель построить или модернизировать тысячи вагонов. Это требует многих лет работы, значительных инвестиций и производственных мощностей, особенно в условиях полномасштабной войны", - объяснили в компании.
В "Укрзализныце" напомнили, что информация о наличии кондиционера отображается еще до покупки билета.
Если у номера вагона есть соответствующая отметка (снежинка), но во время поездки кондиционер не работает, пассажиру советуют сразу обратиться к начальнику поезда. При наличии свободных мест его могут пересадить в другой вагон.
После завершения поездки также рекомендуют оставить сообщение через функцию "Оценить путешествие" в приложении. Это позволит идентифицировать конкретный вагон, зафиксировать неисправность и при необходимости направить его на ремонт.
Если же при покупке билета указано "без кондиционирования" (зачеркнутая снежинка), это означает, что вагон конструктивно не оборудован системой охлаждения.
В компании также объяснили, что все вагоны без кондиционеров оборудованы системой принудительной вентиляции, однако она только обеспечивает циркуляцию воздуха.
При температуре +35...+40 градусов в салон поступает такой же горячий воздух, поэтому вентиляция не может обеспечить комфортную температуру, как кондиционер.
Если в вагоне не открывается окно или возникла другая техническая неисправность, пассажиры просят сообщить об этом проводнику или начальнику поезда. Если проблему можно устранить в пути, это сделают сразу, если нет - ее зафиксируют для ремонта.
В "Укрзализныце" рекомендуют брать в поезд достаточный запас питьевой воды, легкую одежду, портативный вентилятор или веер, павербанк и легкий перекус.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом или хроническими болезнями легких советуют перед поездкой проконсультироваться с семейным врачом.
Если во время поездки пассажир или кто-то рядом почувствует сильную слабость, головокружение, тошноту или другие симптомы перегрева, необходимо немедленно сообщить проводнику или начальнику поезда, чтобы при необходимости вызвать медиков на ближайшую станцию.
Раньше мы рассказывали, как работают кондиционеры в поездах. В УЗ рассказали, почему вагоны не всегда охлаждаются сразу после отправления и на каких маршрутах кондиционеры работают менее эффективно.
РБК-Украина также писало, что "Укрзализныця" усиливает борьбу с безбилетным проездом в пригородных поездах. В компании пояснили, что продажа билетов влияет на планирование маршрутов, количество вагонов и сохранение остановок, а также призвали пассажиров сообщать о случаях незаконного сбора средств без оформления билета.