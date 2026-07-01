Почему в поездах в жару есть вагоны без кондиционеров: объяснение УЗ

Главное: Почему курсируют вагоны без кондиционеров: Полный отказ от вагонов без охлаждения приведет к тотальному коллапсу и острому дефициту билетов.

Полный отказ от вагонов без охлаждения приведет к тотальному коллапсу и острому дефициту билетов. Изменений этим летом не будет: Изготовление и модернизация тысяч вагонов требует значительных инвестиций, мощностей и многих лет работы, особенно во время полномасштабной войны.

Изготовление и модернизация тысяч вагонов требует значительных инвестиций, мощностей и многих лет работы, особенно во время полномасштабной войны. Почему вентиляция не спасает: Вагоны "старого типа" имеют принудительную вентиляцию, но она только обеспечивает циркуляцию воздуха, а не его охлаждение.

Вагоны "старого типа" имеют принудительную вентиляцию, но она только обеспечивает циркуляцию воздуха, а не его охлаждение. Как проверить кондиционер: Наличие системы охлаждения видно при покупке билета - ищите отметку "снежинка".

Наличие системы охлаждения видно при покупке билета - ищите отметку "снежинка". Советы для путешествия: При ухудшении самочувствия (тошнота, головокружение от перегрева) следует немедленно звать проводника для вызова медиков на ближайшую станцию.

Почему вагоны без кондиционеров не убирают из рейсов

В компании объяснили, что многие пассажиры предлагают полностью отказаться от вагонов без кондиционирования. Однако это приведет к еще большему дефициту билетов.

"Тогда вместе с этими вагонами исчезнут и тысячи мест. Дефицит билетов, который и без того очень ощутим, станет еще больше", - отметили в "Укрзализныце".

Именно поэтому сейчас к перевозкам привлекают все технически исправные вагоны, отвечающие требованиям безопасности. В то же время, парк постепенно ремонтируют, модернизируют и пополняют новыми вагонами.

У перевозчика также подчеркнули, что кардинально изменить ситуацию уже этим летом не удастся.

"Производитель вагонов не может за несколько недель построить или модернизировать тысячи вагонов. Это требует многих лет работы, значительных инвестиций и производственных мощностей, особенно в условиях полномасштабной войны", - объяснили в компании.

Как понять, будет ли кондиционер

В "Укрзализныце" напомнили, что информация о наличии кондиционера отображается еще до покупки билета.

Если у номера вагона есть соответствующая отметка (снежинка), но во время поездки кондиционер не работает, пассажиру советуют сразу обратиться к начальнику поезда. При наличии свободных мест его могут пересадить в другой вагон.

После завершения поездки также рекомендуют оставить сообщение через функцию "Оценить путешествие" в приложении. Это позволит идентифицировать конкретный вагон, зафиксировать неисправность и при необходимости направить его на ремонт.

Если же при покупке билета указано "без кондиционирования" (зачеркнутая снежинка), это означает, что вагон конструктивно не оборудован системой охлаждения.

Почему вентиляция не спасает от жары

В компании также объяснили, что все вагоны без кондиционеров оборудованы системой принудительной вентиляции, однако она только обеспечивает циркуляцию воздуха.

При температуре +35...+40 градусов в салон поступает такой же горячий воздух, поэтому вентиляция не может обеспечить комфортную температуру, как кондиционер.

Если в вагоне не открывается окно или возникла другая техническая неисправность, пассажиры просят сообщить об этом проводнику или начальнику поезда. Если проблему можно устранить в пути, это сделают сразу, если нет - ее зафиксируют для ремонта.

Пассажирам дали советы из-за жары

В "Укрзализныце" рекомендуют брать в поезд достаточный запас питьевой воды, легкую одежду, портативный вентилятор или веер, павербанк и легкий перекус.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом или хроническими болезнями легких советуют перед поездкой проконсультироваться с семейным врачом.

Если во время поездки пассажир или кто-то рядом почувствует сильную слабость, головокружение, тошноту или другие симптомы перегрева, необходимо немедленно сообщить проводнику или начальнику поезда, чтобы при необходимости вызвать медиков на ближайшую станцию.