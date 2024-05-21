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В чому полягають червоні лінії Китаю щодо війни: відповідь посла України

Фото: в чому полягають червоні лінії Китаю щодо війни (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Для Китаю першою та основною червоною лінією у війні на території України є застосування ядерної зброї.

Про це розповів посол України в Китаї Павло Рябікін в матеріалі РБК-Україна "Зразкова пара". Як Росія залежить від Китаю і що буде, якщо Пекін кине Москву".

Ядерна зброя

"Якщо вже спробувати визначити "червону лінію", то, думаю, це дійсно застосування ядерної зброї. Давайте пригадаємо, що російський словесний "ядерний шантаж" у 2022 році вщух саме після того, як Китай заявив не тільки про неприпустимість використання ядерної зброї, але й загроз її використання", - розповів Рябікін.

Як пояснив посол, застосування ядерної зброї може змусити Китай втрутитись, оскільки це не лягає в миротворчу риторику Пекіну.

Вихід конфлікту за межі України 

Ще однією червоною лінією є вихід війни за межі України, що може спровокувати дестабілізацію регіону та зачепити інші країни. Чим більша кількість країн братиме участь у війні, тим буде вищим ризик застосування ядерної зброї. 

Наразі Росія боїться Китаю та залежить від нього. Якщо ж Пекін відвернеться від Кремля та почне підтримувати Київ - Москві буде нелегко. Тоді ж ворогу доведеться шукати нових торгових партнерів.

Зрештою, відсутність підтримки не призведе одразу до колапсу, втім, вікно можливостей для Росії стане ще вужчим. Окупантам ймовірно доведеться стати в глуху оборони та забути про будь-які наступи, або ж наполягати на термінових переговорах. 

"За два роки Росія скоїла тисячі злочинів - Бучанська трагедія, ядерний шантаж, підрив дамби Каховської ГЕС, обстріл громадянської інфраструктури, вбивство мирних жителів, жінок і дітей - ніщо з цього не похитнуло взаємодію Пекіна з Москвою. Саме тому я б не тішив себе марними ілюзіями, а виходив би із реалій", - додав посол.  

Позиція Китаю щодо війни 

Попри те, що Китай стверджує про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні, Пекін досі не засудив свого "партнера" Росію за повномасштабне вторгнення, а також не підтримав введенні Заходом санкції. Ба більше, нещодавно Сі Цзіньпін стверджував, що його країна підтримує "політичне вирішення" війни в Україні. 

Тим часом Захід звинувачує Китай  у допомозі диктатору Володимиру Путіну в його війні. 

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