В чому полягають червоні лінії Китаю щодо війни: відповідь посла України

Ядерна зброя

"Якщо вже спробувати визначити "червону лінію", то, думаю, це дійсно застосування ядерної зброї. Давайте пригадаємо, що російський словесний "ядерний шантаж" у 2022 році вщух саме після того, як Китай заявив не тільки про неприпустимість використання ядерної зброї, але й загроз її використання", - розповів Рябікін.

Як пояснив посол, застосування ядерної зброї може змусити Китай втрутитись, оскільки це не лягає в миротворчу риторику Пекіну.

Вихід конфлікту за межі України

Ще однією червоною лінією є вихід війни за межі України, що може спровокувати дестабілізацію регіону та зачепити інші країни. Чим більша кількість країн братиме участь у війні, тим буде вищим ризик застосування ядерної зброї.

Наразі Росія боїться Китаю та залежить від нього. Якщо ж Пекін відвернеться від Кремля та почне підтримувати Київ - Москві буде нелегко. Тоді ж ворогу доведеться шукати нових торгових партнерів.

Зрештою, відсутність підтримки не призведе одразу до колапсу, втім, вікно можливостей для Росії стане ще вужчим. Окупантам ймовірно доведеться стати в глуху оборони та забути про будь-які наступи, або ж наполягати на термінових переговорах.

"За два роки Росія скоїла тисячі злочинів - Бучанська трагедія, ядерний шантаж, підрив дамби Каховської ГЕС, обстріл громадянської інфраструктури, вбивство мирних жителів, жінок і дітей - ніщо з цього не похитнуло взаємодію Пекіна з Москвою. Саме тому я б не тішив себе марними ілюзіями, а виходив би із реалій", - додав посол.

Позиція Китаю щодо війни

Попри те, що Китай стверджує про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні, Пекін досі не засудив свого "партнера" Росію за повномасштабне вторгнення, а також не підтримав введенні Заходом санкції. Ба більше, нещодавно Сі Цзіньпін стверджував, що його країна підтримує "політичне вирішення" війни в Україні.

Тим часом Захід звинувачує Китай у допомозі диктатору Володимиру Путіну в його війні.