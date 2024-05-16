На тлі візиту Путіна в Китай США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України

Білий дім звинуватив Китай у допомозі російському диктатору Володимиру Путіну у його війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ , Інтерфакс і Радіо Свобода .

Як передає власний кореспондент Укрінформу, відповідну заяву у Вашингтоні зробила речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр.

"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", - сказала вона.

Путін у Китаї

Російський диктатор Володимир Путін 15 травня прибув у Пекін, де відбудуться переговори з Сі Цзіньпіном.

За словами помічника диктатора Юрія Ушакова, Путін і Сі поговорять на зустрічі тет-а-тет "за чаєм" і на закритій зустрічі у форматі "1+4", у якій з російської сторони братимуть участь новий міністр оборони Андрій Білоусов, голова МЗС Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та Ушаков.

За словами речника МЗС Китаю, Сі і Путін обміняються думками щодо двосторонніх відносин, співпраці в різних сферах, а також міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес у світлі 75-ї річниці китайсько-російських дипломатичних відносин.

Допомога Китаю Росії в агресії проти України