В чем заключаются красные линии Китая по поводу войны: ответ посла Украины

Ядерное оружие

"Если уж попытаться определить "красную линию", то, думаю, это действительно применение ядерного оружия. Давайте вспомним, что российский словесный "ядерный шантаж" в 2022 году утих именно после того, как Китай заявил не только о недопустимости использования ядерного оружия, но и угроз его использования", - рассказал Рябикин.

Как пояснил посол, применение ядерного оружия может заставить Китай вмешаться, поскольку это не ложится в миротворческую риторику Пекина.

Выход конфликта за пределы Украины

Еще одной красной линией является выход войны за пределы Украины, что может спровоцировать дестабилизацию региона и задеть другие страны. Чем большее количество стран будет участвовать в войне, тем будет выше риск применения ядерного оружия.

Сейчас Россия боится Китая и зависит от него. Если же Пекин отвернется от Кремля и начнет поддерживать Киев - Москве будет нелегко. Тогда же врагу придется искать новых торговых партнеров.

В конце концов, отсутствие поддержки не приведет сразу к коллапсу, впрочем, окно возможностей для России станет еще более узким. Оккупантам вероятно придется стать в глухую оборону и забыть о любых наступлениях, или же настаивать на срочных переговорах.

"За два года Россия совершила тысячи преступлений - Бучанская трагедия, ядерный шантаж, подрыв дамбы Каховской ГЭС, обстрел гражданской инфраструктуры, убийство мирных жителей, женщин и детей - ничто из этого не пошатнуло взаимодействие Пекина с Москвой. Именно поэтому я бы не тешил себя напрасными иллюзиями, а исходил бы из реалий", - добавил посол.

Позиция Китая относительно войны

Несмотря на то, что Китай утверждает о своей нейтральной позиции относительно войны в Украине, Пекин до сих пор не осудил своего "партнера" Россию за полномасштабное вторжение, а также не поддержал введенные Западом санкции. Более того, недавно Си Цзиньпин утверждал, что его страна поддерживает "политическое решение" войны в Украине.

Между тем Запад обвиняет Китай в помощи диктатору Владимиру Путину в его войне.