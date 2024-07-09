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Чому Польщі потрібен дозвіл НАТО на збиття російських ракет та дронів: пояснення експертів

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Польща не ухвалить рішення збивати російські ракети та дрони над Україною без погодження з НАТО. Зокрема, сенс переговорів у рамках Альянс полягає у тому, щоб забезпечити боєкомплектом для ППО не лише Україну, а й Польщу.

Військовий експерт Олександр Мусієнко нагадав, що Польща з самого початку обрала формат активних консультацій з НАТО.

"Хочу нагадати, що раніше Варшава зверталася до Альянсу за роз'ясненням, як діяти при масованих атаках, у тому числі коли ракети залітають на її територію. Щоб потім не отримувати жодних негативних фідбеків від НАТО. Ми розуміємо, що консультації можуть вестись. І добре, що наразі є угода, яка підкріплює позицію двох країн", - зазначив він.

Експерт Олександр Коваленко своєю чергою пояснив, що сенс переговорів у рамках НАТО є і з тієї точки зору, щоб забезпечити боєкомплектом для ППО не лише Україну, а й Польщу. А в ідеалі - залучити та Румунію, через яку раніше на Рені та Ізмаїл літали "Шахеди".

Окрім того, як наголосив експерт, раніше росіяни використовували повітряний простір Молдови, щоб дістати до західних областей. І цілком можливо, Румунія могла б закрити більшу частину молдавського неба своїми засобами ППО.

За словами Коваленка, "варіацій багато, головне, щоб партнери діяли, я не балачки розводили".

Водночас Мусієнко впевнений, що можливість збивати ракети над Україною точно обговорять на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Найближчі дні будуть визначальними в рамках роботи над тим, наскільки це може стати реальним. Сподіваюся на рішення в найближчій перспективі. Якраз з'явився аргумент не на користь тих, хто боїться перетинати "червоні лінії" Путіна, - вчора Росія скоїла жахливий злочин, вдаривши по лікарнях у Києві", - зазначив він.

Варто зазначити, що Росія неодноразово казала, що перехоплення ракет над Україною третьою стороною зробить її учасницею конфлікту. І розцінюватиме об'єкти на її території як "легітимні військові цілі". Таким чином, загроза прильотів по Польщі може стати стримуючим фактором як для самої країни, так і для НАТО.

Однак Коваленко вважає, що це не стане приводом обмежити Польщу у колективному захисті.

"Інакше це буде безпрецедентною ганьбою. Тому що Польща ні на кого не нападає, і якщо будуть якісь умовності щодо ст.5, Росія зможе використати гібридну агресію для нападу на будь-яку іншу країну НАТО. Думаю, цього не станеться. А Москва нехай лише спробує. Вона любить малювати "червоні лінії", щоразу з'являється нова", - додав експерт.

Що передувало

Нагадаємо, російські війська під час атак по Україні неодноразово запускали ракети у напрямку Польщі та навіть порушували її повітряний простір. Проте, польська ППО не збивала їх.

Після одного з таких інцидентів глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Польщу збивати російські ракети. Оскільки якщо нічого не робити, то РФ може розцінити це "як заохочення".

А вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Польща працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме російські ракети та дрони.

Сьогодні у Держдепі США розповіли, що під час саміту НАТО країни-члени Альянсу можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет, які летять у її напрямку, під час обстрілів України.

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