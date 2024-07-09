Збиття Польщею російських ракет можуть обговорити під час саміту НАТО, - Міллер
Під час саміту НАТО країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет, які летять у її напрямку, під час обстрілів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) Меттью Міллера під час брифінгу.
Вчора, 8 липня, президент Володимир Зеленський та голова польського уряду Дональд Туск підписали безпекову угоду, яка також передбачає можливість перехоплення ракет й дронів російських терористів.
Коментуючи можливість перехоплення російських повітряних цілей Туск заявив, що Польща потребує "однозначної співпраці в рамках НАТО", оскільки це вимагає спільної відповідальності Альянсу.
Міллер, своєю чергою заявив, що під час саміту НАТО можуть обговорити вищезгадане питання, якщо "він (Туск, - ред.) захоче".
"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це й обговорити його з іншими главами держав", - заявив речник.
Що передувало
Російські терористи вже неодноразово запускали ракети у напрямку Польщі та навіть порушували її повітряний простір. Проте, польська протиповітряна оборона (ППО) не збивала їх.
Після одного з таких інцидентів глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Варшаву збивати такі ракети, щоб уникнути того, що Росія може розцінити бездіяльність як заохочення.
Як розповідав вчора, 8 липня, Зеленський, Київ та Варшава працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме російські ракети та дрони.
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