Почему Польше нужно разрешение НАТО на сбивание российских ракет и дронов: объяснение экспертов

Польша не примет решение сбивать российские ракеты и дроны над Украиной без согласования с НАТО. В частности, смысл переговоров в рамках Альянса состоит в том, чтобы обеспечить боекомплектом для ПВО не только Украину, но и Польшу.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зависит от НАТО. Сможет ли Польша помочь Украине отражать атаки РФ и будет ли это эффективно".
Военный эксперт Александр Мусиенко напомнил, что Польша изначально избрала формат активных консультаций с НАТО.
"Хочу напомнить, что раньше Варшава обращалась в Альянс за разъяснением, как действовать при массированных атаках, в том числе, когда ракеты залетают на ее территорию. Чтобы потом не получать никаких негативных фидбеков от НАТО. Мы понимаем, что консультации могут вестись. И хорошо, что сейчас есть соглашение, которое подкрепляет позицию двух стран", - отметил он.
Эксперт Александр Коваленко в свою очередь объяснил, что смысл переговоров в рамках НАТО есть и с той точки зрения, чтобы обеспечить боекомплектом для ПВО не только Украину, но и Польшу. А в идеале - привлечь и Румынию, через которую раньше на Рени и Измаил летали "Шахеды".
Кроме того, как отметил эксперт, ранее россияне использовали воздушное пространство Молдовы, чтобы добраться до западных областей. И вполне возможно, что Румыния могла бы закрыть большую часть молдавского неба своими средствами ПВО.
По словам Коваленко, "вариаций много, главное, чтобы партнеры действовали, я не разговоры разводили".
В то же время, Мусиенко уверен, что возможность сбивать ракеты над Украиной точно обсудят на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Ближайшие дни будут определяющими в рамках работы над тем, насколько это может стать реальным. Надеюсь на решение в ближайшей перспективе. Как раз появился аргумент не в пользу тех, кто боится пересекать "красные линии" Путина, - вчера Россия совершила ужасное преступление, ударив по больницам в Киеве", - отметил он.
Следует отметить, что Россия неоднократно говорила, что перехват ракет над Украиной третьей стороной сделает ее участницей конфликта. И будет расценивать объекты на ее территории как "легитимные военные цели". Таким образом, угроза прилетов по Польше может стать сдерживающим фактором как самой страны, так и НАТО.
Однако Коваленко считает, что это не станет поводом для ограничения Польши в коллективной защите.
"Иначе это будет беспрецедентным позором. Потому что Польша ни на кого не нападает, и если будут какие-то условности по ст.5, Россия сможет использовать гибридную агрессию для нападения на любую другую страну НАТО. Думаю, этого не произойдет. А Москва пусть не случится. А Москва пусть только попробует. Она любит рисовать "красные линии", каждый раз появляется новая", - добавил эксперт.
Напомним, российские войска во время атак по Украине неоднократно запускали ракеты в направлении Польши и даже нарушали ее воздушное пространство. Однако польская ПВО не сбивала их.
После одного из таких инцидентов глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Польшу сбивать российские ракеты. Поскольку если ничего не делать, то РФ может расценить это "как поощрение".
А вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша работают над механизмом, в рамках которого польское ПВО будет сбивать российские ракеты и дроны.
Сегодня в Госдепе США рассказали, что во время саммита НАТО страны-члены Альянса могут обсудить вопрос сбивания Польшей российских ракет, которе летят в ее направлении во время обстрелов Украины.
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