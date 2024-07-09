Почему Польше нужно разрешение НАТО на сбивание российских ракет и дронов: объяснение экспертов

Военный эксперт Александр Мусиенко напомнил, что Польша изначально избрала формат активных консультаций с НАТО.

"Хочу напомнить, что раньше Варшава обращалась в Альянс за разъяснением, как действовать при массированных атаках, в том числе, когда ракеты залетают на ее территорию. Чтобы потом не получать никаких негативных фидбеков от НАТО. Мы понимаем, что консультации могут вестись. И хорошо, что сейчас есть соглашение, которое подкрепляет позицию двух стран", - отметил он.

Эксперт Александр Коваленко в свою очередь объяснил, что смысл переговоров в рамках НАТО есть и с той точки зрения, чтобы обеспечить боекомплектом для ПВО не только Украину, но и Польшу. А в идеале - привлечь и Румынию, через которую раньше на Рени и Измаил летали "Шахеды".

Кроме того, как отметил эксперт, ранее россияне использовали воздушное пространство Молдовы, чтобы добраться до западных областей. И вполне возможно, что Румыния могла бы закрыть большую часть молдавского неба своими средствами ПВО.

По словам Коваленко, "вариаций много, главное, чтобы партнеры действовали, я не разговоры разводили".

В то же время, Мусиенко уверен, что возможность сбивать ракеты над Украиной точно обсудят на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Ближайшие дни будут определяющими в рамках работы над тем, насколько это может стать реальным. Надеюсь на решение в ближайшей перспективе. Как раз появился аргумент не в пользу тех, кто боится пересекать "красные линии" Путина, - вчера Россия совершила ужасное преступление, ударив по больницам в Киеве", - отметил он.

Следует отметить, что Россия неоднократно говорила, что перехват ракет над Украиной третьей стороной сделает ее участницей конфликта. И будет расценивать объекты на ее территории как "легитимные военные цели". Таким образом, угроза прилетов по Польше может стать сдерживающим фактором как самой страны, так и НАТО.

Однако Коваленко считает, что это не станет поводом для ограничения Польши в коллективной защите.

"Иначе это будет беспрецедентным позором. Потому что Польша ни на кого не нападает, и если будут какие-то условности по ст.5, Россия сможет использовать гибридную агрессию для нападения на любую другую страну НАТО. Думаю, этого не произойдет. А Москва пусть не случится. А Москва пусть только попробует. Она любит рисовать "красные линии", каждый раз появляется новая", - добавил эксперт.