Польща не збиває російські ракети, які залітають у її небо, оскільки падіння снаряду в полі може бути безпечнішим за перехоплення.

Про це заявив генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske .

За його словами, військові стежать за ракетами на радарах. Якщо ціль прямує в малонаселений район, її падіння там може бути безпечнішим за збиття.

"Якщо ракета летить у напрямку лісу чи поля - де вона не становить загрози для людського життя, - спроба її перехопити призведе лише до неконтрольованого розльоту уламків. Саме такий сценарій створює дилему для військових. Збивати такі ракети - невиправданий ризик", - сказав Журек.

За його словами, російські безпілотники, які потрапляють на територію Польщі, збивають, коли є така можливість.

Крім того, захищені стратегічні об’єкти. Серед них - аеропорт у Жешуві, важливий центр допомоги Україні, де розгорнуті комплекси Patriot.

Польща розглядає зміну тактики

Генпрокурор підтвердив, що Польща думає над іншим підходом до російських ракет і дронів. Зокрема, міністр закордонних справ Радослав Сікорський нещодавно обговорював варіант перехоплення ракет, поки вони ще над територією України. Однак для такого кроку потрібна згода всіх країн НАТО.

Окремо Журек розповів про розбіжності зі союзниками.

"Що ж до структур НАТО… не вдаватимусь у подробиці, але в нас справді виникають певні розбіжності з нашими великими союзниками щодо принципів роботи Альянсу. Тут залишається лише розвести руками", - сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада під час масованого удару РФ по Україні дві російських ракети та дрон впали на території Польщі. Одна з ракет вибухнула за 96 кілометрів від військових навчань країн НАТО.