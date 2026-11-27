Почему Польша не сбивает российские ракеты: генпрокурор назвал причину
Польша не сбивает российские ракеты, которые залетают в ее небо, поскольку падение снаряда в поле может быть безопаснее перехвата.
Об этом заявил генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.
По его словам, военные следят за ракетами на радарах. Если цель направляется в малонаселенный район, ее падение там может быть безопаснее сбития.
" Если ракета летит в направлении леса или поля - где она не представляет угрозы человеческой жизни, - попытка ее перехватить приведет лишь к неконтролируемому разлету обломков. Именно такой сценарий создает дилемму для военных. Сбивать такие ракеты - неоправданный риск " ,
По его словам, российские беспилотники, попадающие на территорию Польши, сбивают, когда есть такая возможность.
Кроме того, защищены стратегические объекты. Среди них - аэропорт в Жешуве, важный центр помощи Украине, где развернуты комплексы Patriot.
Польша рассматривает изменение тактики
Генпрокурор подтвердил, что Польша думает над другим подходом к российским ракетам и дронам. В частности, министр иностранных дел Радослав Сикорский недавно обсуждал вариант перехвата ракет, пока они еще над территорией Украины. Однако для такого шага необходимо согласие всех стран НАТО.
Отдельно Журек рассказал о разногласиях с союзниками.
"Что касается структур НАТО… не буду вдаваться в подробности, но у нас действительно возникают определенные разногласия с нашими крупными союзниками о принципах работы Альянса. Здесь остается только развести руками", - сказал он.
Напомним, в ночь на 20 ноября во время массированного удара РФ по Украине две российские ракеты и дрон упали на территории Польши. Одна из ракет взорвалась в 96 километрах от военных учений стран НАТО.
Отметим, что премьер Польши Дональд Туск после инцидента подчеркнул, что в Варшаве не считают "прилет" случайностью, а расценивают его как умышленную провокацию со стороны России.
После этого Варшава обратилась к НАТО с просьбой изучить возможность сбивания российских ракет над Украиной, если они направляются в сторону стран-членов.