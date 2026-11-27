Польша не сбивает российские ракеты, которые залетают в ее небо, поскольку падение снаряда в поле может быть безопаснее перехвата.

Об этом заявил генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske .

По его словам, военные следят за ракетами на радарах. Если цель направляется в малонаселенный район, ее падение там может быть безопаснее сбития.

" Если ракета летит в направлении леса или поля - где она не представляет угрозы человеческой жизни, - попытка ее перехватить приведет лишь к неконтролируемому разлету обломков. Именно такой сценарий создает дилемму для военных. Сбивать такие ракеты - неоправданный риск " , - сказал Журек.

По его словам, российские беспилотники, попадающие на территорию Польши, сбивают, когда есть такая возможность.

Кроме того, защищены стратегические объекты. Среди них - аэропорт в Жешуве, важный центр помощи Украине, где развернуты комплексы Patriot.

Польша рассматривает изменение тактики

Генпрокурор подтвердил, что Польша думает над другим подходом к российским ракетам и дронам. В частности, министр иностранных дел Радослав Сикорский недавно обсуждал вариант перехвата ракет, пока они еще над территорией Украины. Однако для такого шага необходимо согласие всех стран НАТО.

Отдельно Журек рассказал о разногласиях с союзниками.

"Что касается структур НАТО… не буду вдаваться в подробности, но у нас действительно возникают определенные разногласия с нашими крупными союзниками о принципах работы Альянса. Здесь остается только развести руками", - сказал он.

Напомним, в ночь на 20 ноября во время массированного удара РФ по Украине две российские ракеты и дрон упали на территории Польши. Одна из ракет взорвалась в 96 километрах от военных учений стран НАТО.