У чому підозрюють Скороход: НАБУ розкрило деталі та показало прослушку нардепа

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваної, але джерела РБК-Україна розповіли, що йдеться про Анну Скороход.

Як з'ясували детективи НАБУ, злочинне угруповання пропонувало представнику бізнесу організувати санкції РНБО проти конкуруючої компанії за 250 тисяч доларів.

При цьому у СБУ уточнили, що нардеп залучила до схеми свого помічника та кількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабара.

Фото: правоохоронці викрили злочинну схему, у якій брала участь нардеп (nabu.gov.ua)

Передача першої частини хабара у розмірі 125 тисяч доларів відбулася у центрі Києва. Тоді ж учасники угруповання пообіцяли, що гроші передадуть чиновникам РНБО. Представника компанії попросили навіть написати розписку, що він нібито взяв у борг гроші.

"Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не знайшли особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії. Нардепці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру", - уточнили в НАБУ.