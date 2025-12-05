RU

Война в Украине

В чем подозревают Скороход: НАБУ раскрыло детали и показало прослушку нардепа

Фото: Анна Скороход, нардеп (facebook.com/A.Skorokhod)
Автор: Иван Носальский

Народного депутата подозревают в организации преступной группы, которая "продавала" санкции от СНБО за взятку в размере 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Facebook и СБУ в Telegram.

Правоохранители не называют имя подозреваемой, но источники РБК-Украина рассказали, что речь об Анне Скороход. 

 

Как выяснили детективы НАБУ, преступная группировка предлагала представителю бизнеса организовать санкции СНБО против конкурирующей компании за 250 тысяч долларов. 

При этом в СБУ уточнили, что нардеп привлекла к схеме своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки. 

 

Фото: правоохранители разоблачили преступную схему, в которой участвовала нардеп (nabu.gov.ua)

Передача первой части взятки в размере 125 тысяч долларов состоялась в центре Киева. Тогда же участники группировки пообещали, что деньги будут переданы чиновникам СНБО. Представителя компании попросили даже написать расписку, что он якобы взял в долг деньги. 

"Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия. Нардепке, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении", - уточнили в НАБУ.

Дело Скороход

Напомним, сегодня, 5 декабря, стало известно, что НАБУ совместно с СБУ раскрыли преступную группу, которую возглавляла нардеп.

Имя нардепа правоохранители не раскрывали, что информированные собеседники РБК-Украина сказали, что речь об нардепе от депутатской группы "За будущее" Анне Скороход. Ее подозревают в вымогательстве взятки.

В ответ нардеп заявила, что "скрывать ей нечего". По ее словам, так правоохранители якобы пытаются давить на оппозицию.

Скороход избрали в 2019 году от 93-го избирательного округа в Киевской области.

