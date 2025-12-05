В чем подозревают Скороход: НАБУ раскрыло детали и показало прослушку нардепа

Правоохранители не называют имя подозреваемой, но источники РБК-Украина рассказали, что речь об Анне Скороход.

Как выяснили детективы НАБУ, преступная группировка предлагала представителю бизнеса организовать санкции СНБО против конкурирующей компании за 250 тысяч долларов.

При этом в СБУ уточнили, что нардеп привлекла к схеме своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.

Фото: правоохранители разоблачили преступную схему, в которой участвовала нардеп (nabu.gov.ua)

Передача первой части взятки в размере 125 тысяч долларов состоялась в центре Киева. Тогда же участники группировки пообещали, что деньги будут переданы чиновникам СНБО. Представителя компании попросили даже написать расписку, что он якобы взял в долг деньги.

"Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия. Нардепке, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении", - уточнили в НАБУ.