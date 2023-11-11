Чому падає курс долара та чого очікувати найближчим часом: прогноз експерта

Міжбанк

Попри очікування девальвації долар на міжбанку впав майже на гривню до 36 гривень за долар. НБУ зберіг домінуючу роль та витратив за жовтень на підтримання балансу 3,3 млрд доларів, поступово скорочуючи інтервенції.

"На ринку нема розуміння, які цілі зараз переслідує регулятор, але це додатково знизило тиск, і вдалося уникнути паніки щодо курсу валюти. Ми думаємо, що це зниження тимчасове, бо витрачати резерви без зупину не будуть", - зазначив Курінний.

Готівковий долар

Крім того, на готівковому ринку курс долара також падає, він опустився за місяць приблизно на 50 копійок до 37,70 гривень за долар.

"Можливо, це й була ціль регулятора - змусити готівковий ринок "підтягнутись" до безготівкового, але поки все ще зберігається розрив між курсами", - вважає Курінний.

Зокрема, за його словами, курс знизився від рівнів 38,00-38,50 грн/долар, але поки що зупинився на рівнях 37,50-37,70 грн/долар.

"На готівковому ринку помічено дефіцит готівкової гривні, тому курс трохи спав, але, як на мене, повинен був впасти більше - до рівнів 37,00-37,50 грн/долар, тож, може, буде ще трохи укріплення гривні в тому сегменті", - сказав він.

Прогноз ситуації на ринку

Банкір не виключає, що найближчим часом можлива зміна ситуації, коли НБУ почне відпускати курс на міжбанку, що спричинить зростання і готівкового долара.

"Так, ми очікуємо, коли курсу дадуть трохи свободи та гнучкості, але навряд чи це буде дуже швидко та волатильно, бо регулятор дав зрозуміти, що не дасть паніці брати гору на ринку", - зазначив Курінний.

Керована гнучкість курсу

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

НБУ зберіг присутність та продав жовтні 2023 року на міжбанківському валютному ринку 3,3 млрд доларів. Це найбільший обсяг із червня минулого року.

У перші дні для підтримки балансу НБУ збільшив інтервенції та продав за тиждень 1 млрд 152 млн доларів. Водночас НБУ поступово знизив тижневий обсяг продажу - до 388 млн доларів за тиждень 6-10 листопада.

Попри зниження інтервенцій НБУ курс долара на міжбанку продовжив падати та опускався нижче за психологічну позначку - 36 гривень за долар. У підсумку офіційний курс впав до 36,07 гривень за долар на 13 листопада.