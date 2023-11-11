Почему падает курс доллара и чего ждать в ближайшее время: прогноз эксперта

Межбанк

Несмотря на ожидание девальвации, доллар на межбанке упал почти на гривну до 36 гривен за доллар. НБУ сохранил доминирующую роль и потратил за октябрь на поддержание баланса 3,3 млрд долларов, постепенно сокращая интервенции.

"На рынке нет понимания, какие цели сейчас преследует регулятор, но это дополнительно снизило давление, и удалось избежать паники по курсу валюты. Мы думаем, что это снижение временное, потому что тратить резервы без остановки не будут", - отметил Куренной.

Наличный доллар

Кроме того, на наличном рынке курс доллара также падает, он опустился за месяц примерно на 50 копеек до 37,70 гривен за доллар.

"Возможно, это и была цель регулятора - заставить наличный рынок "подтянуться" к безналичному, но пока все еще сохраняется разрыв между курсами", – считает Куренный.

В частности, по его словам, курс снизился от уровней 38,00-38,50 грн/доллар, но пока остановился на уровнях 37,50-37,70 грн/доллар.

"На наличном рынке замечен дефицит наличной гривны, поэтому курс немного спал, но, мне кажется, должен был упасть больше - до уровней 37,00-37,50 грн/доллар, поэтому, может, будет еще немного укрепления гривны в том сегменте ", – сказал он.

Прогноз ситуации на рынке

Банкир не исключает, что в ближайшее время возможно изменение ситуации, когда НБУ начнет отпускать курс на межбанке, что приведет к росту и наличному доллару.

"Да, мы ожидаем, когда курсу дадут немного свободы и гибкости, но вряд ли это будет очень быстро и волатильно, потому что регулятор дал понять, что не даст панике одерживать верх на рынке", - отметил Куренной.

Управляемая гибкость курса

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

НБУ сохранил присутствие и продал октябре 2023 года на межбанковском валютном рынке 3,3 млрд долларов. Это самый большой объем с июня прошлого года.

В первые дни для поддержания баланса НБУ увеличил интервенции и продал за неделю 1 млрд 152 млн долларов. В то же время НБУ постепенно снизил недельный объем продаж - до 388 млн долларов за неделю 6-10 ноября.

Несмотря на снижение интервенций НБУ курс доллара на межбанке продолжил падать и опускался ниже психологической отметки - 36 гривен за доллар. В результате официальный курс упал до 36,07 гривен за доллар на 13 ноября.