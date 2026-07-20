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Чому Одещина стала однією з головних цілей РФ: у Повітряних силах назвали причину

19:15 20.07.2026 Пн
3 хв
Росія комбінує ракети та дрони, намагаючись вразити ключові об'єкти області
aimg Марія Науменко
Чому Одещина стала однією з головних цілей РФ: у Повітряних силах назвали причину Фото: начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
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РФ посилила удари по Одещині, використовуючи ракети та нові типи дронів. За такою тактикою стоїть прагнення вразити регіон, який має ключове значення для морської логістики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Ранок.LIVE".

За словами Ігната, причина постійних атак на Одещину полягає не лише у її географічному розташуванні. Область має протяжне морське узбережжя, межує з Румунією та Молдовою і є одним із ключових центрів морської логістики України.

"Особливість розташування Одеси - це морське узбережжя великої протяжності, де зосереджено чимало інфраструктурних об'єктів. Там також є значні економічні потужності України, особливо морська логістика", - зазначив Ігнат.

Саме тому останнім часом російські війська активізували комбіновані удари по регіону. Для атак вони одночасно використовують авіацію та ракети, які запускають із тимчасово окупованого Криму, намагаючись пошкодити портову інфраструктуру, цивільні судна та об'єкти судноплавства.

Якою зброєю Росія атакує Одещину

Для ударів по Одещині Росія застосовує керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційні ракети Х-31П, ракети "Онікс" і Х-22, а також ударні безпілотники Shahed.

Крім цього, окупанти дедалі активніше використовують безпілотники "Гербера" та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

"Це не нова зброя. Просто її раніше використовували менше, тому вона була не такою помітною. Періодичність атак зараз доволі щільна, особливо по південних областях України", - пояснив Ігнат.

Чому "Бандероль" створює нові виклики для ППО

Він також зазначив, що активніше використання реактивних БПЛА та баражуючих боєприпасів "Бандероль" створює для української протиповітряної оборони нові виклики.

"Противник почав часто використовувати баражуючі боєприпаси "Бандероль" - гібрид дрона з ракетою. Частка реактивних БПЛА постійно підвищується. Ми бачимо, що ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках", - підкреслив речник Повітряних сил.

Він додав, що "Бандероль" летить зі швидкістю близько 600 км/год, а за характеристиками польоту схожа на крилату ракету. Саме тому для її перехоплення українські сили ППО використовують ті самі засоби, що й проти крилатих ракет.

Ігнат також уточнив, що найчастіше такі боєприпаси запускають із російських безпілотників "Оріон", які працюють над акваторією Чорного моря. Саме звідти окупанти регулярно атакують Одеську та Миколаївську області, хоча носіями "Бандеролі" можуть бути й інші літальні апарати.

Нагадаємо, 20 липня росіяни атакували Одесу серед дня. Удар припав по об'єктах інфраструктури, через що в окремих районах міста виникли перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення, також пошкоджено газову магістраль.

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