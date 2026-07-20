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Почему Одесщина стала одной из главных целей РФ: в Воздушных силах назвали причину

19:15 20.07.2026 Пн
3 мин
Россия комбинирует ракеты и дроны, пытаясь поразить ключевые объекты области
aimg Мария Науменко
Почему Одесщина стала одной из главных целей РФ: в Воздушных силах назвали причину Фото: начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
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РФ усилила удары по Одесщине, используя ракеты и новые типы дронов. За такой тактикой стоит стремление поразить регион, имеющий ключевое значение для морской логистики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "Утро.LIVE".

По словам Игната, причина постоянных атак на Одесщину заключается не только в ее географическом расположении. Область имеет протяженное морское побережье, граничит с Румынией и Молдовой и является одним из ключевых центров морской логистики Украины.

"Особенность расположения Одессы - это морское побережье большой протяженности, где сосредоточено немало инфраструктурных объектов. Там также есть значительные экономические мощности Украины, особенно морская логистика", - отметил Игнат.

Именно поэтому в последнее время русские войска активизировали комбинированные удары по региону. Для атак они одновременно используют авиацию и ракеты, запускаемые из временно оккупированного Крыма, пытаясь повредить портовую инфраструктуру, гражданские суда и объекты судоходства.

Каким оружием Россия атакует Одесщину

Для ударов по Одесщине Россия применяет управляемые авиационные ракеты Х-59, противорадиолокационные ракеты Х-31П, ракеты Оникс и Х-22, а также ударные беспилотники Shahed.

Кроме этого, оккупанты все активнее используют беспилотники "Гербера" и баражирующие боеприпасы "Бандероль".

"Это не новое оружие. Просто его раньше использовали меньше, поэтому оно было не столь заметным. Периодичность атак сейчас достаточно плотная, особенно по южным областям Украины", - объяснил Игнат.

Почему "Бандероль" создает новые вызовы для ПВО

Он также отметил, что более активное использование реактивных БПЛА и баражирующих боеприпасов "Бандероль" создает для украинской противовоздушной обороны новые вызовы.

"Противник начал часто использовать баражирующие боеприпасы "Бандероль" - гибрид дрона с ракетой. Доля реактивных БПЛА постоянно повышается. Мы видим, что враг чаще использует реактивные беспилотники на разных направлениях", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он добавил, что "Бандероль" летит со скоростью около 600 км/ч, а по характеристикам полета похожа на крылатую ракету. Именно поэтому для ее перехвата украинские силы ПВО используют те же средства, что и против крылатых ракет.

Игнат также уточнил, что чаще всего такие боеприпасы запускают из российских беспилотников "Орион", работающих над акваторией Черного моря. Именно оттуда оккупанты регулярно атакуют Одесскую и Николаевскую области, хотя носителями "Бандероли" могут быть и другие летательные аппараты.

Напомним, 20 июля россияне атаковали Одессу среди дня. Удар пришелся по объектам инфраструктуры, из-за чего в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, погибли три человека, еще шестеро получили ранения, также повреждена газовая магистраль.

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