Чому новий Папа Римський обрав собі ім'я Лев: пояснення священника

"Це також є показово. Лев - це є Лев, це є сила", - пояснив священник.

Також він додав, що це ім’я відсилає до таких видатних Пап, як Лев Великий, який зміцнив церкву, та Лев XIII, котрий активно працював над соціальним вченням церкви в період революційних змін.

"В історії церкви був Папа Лев Великий, який насправді зробив церкву дуже міцною. І безпосередньо Лев XIII, перед ним, це був папа в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це папа, який займався дуже багато соціальним вченням. Тобто це був час соціалізму, комунізму, анархізму, всіх речей, які потім призвели до революції в Росії і так далі. І Папа з боку церкви намагався дати християнську відповідь на проблеми світу", - розповів священник.

На його думку, новий понтифік, обираючи собі ім'я, хоті зробити відсилку до цих постатей в історії церкви.