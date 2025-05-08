Почему новый Папа Римский выбрал себе имя Лев: объяснение священника

"Это также показательно. Лев - это Лев, это сила", - пояснил священник.

Также он добавил, что это имя отсылает к таким выдающимся Папам, как Лев Великий, который укрепил церковь, и Лев XIII, который активно работал над социальным учением церкви в период революционных изменений.

"В истории церкви был Папа Лев Великий, который на самом деле сделал церковь очень крепкой. И непосредственно Лев XIII, перед ним, это был папа в конце 19-го, начале 20-го века. Это папа, который занимался очень много социальным учением. То есть это было время социализма, коммунизма, анархизма, всех вещей, которые потом привели к революции в России и так далее. И Папа со стороны церкви пытался дать христианский ответ на проблемы мира", - рассказал священник.

По его мнению, новый понтифик, выбирая себе имя, хотел сделать отсылку к этим фигурам в истории церкви.