Почему новый Папа Римский выбрал себе имя Лев: объяснение священника

Новый понтифик после избрания Папой Римским избрал себе имя Лев. Оно несет в себе глубокое символическое значение и связано с историей церкви.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал римо-католический священник, директор "Радио Мария" Алексей Самсонов.
"Это также показательно. Лев - это Лев, это сила", - пояснил священник.
Также он добавил, что это имя отсылает к таким выдающимся Папам, как Лев Великий, который укрепил церковь, и Лев XIII, который активно работал над социальным учением церкви в период революционных изменений.
"В истории церкви был Папа Лев Великий, который на самом деле сделал церковь очень крепкой. И непосредственно Лев XIII, перед ним, это был папа в конце 19-го, начале 20-го века. Это папа, который занимался очень много социальным учением. То есть это было время социализма, коммунизма, анархизма, всех вещей, которые потом привели к революции в России и так далее. И Папа со стороны церкви пытался дать христианский ответ на проблемы мира", - рассказал священник.
По его мнению, новый понтифик, выбирая себе имя, хотел сделать отсылку к этим фигурам в истории церкви.
Сегодня конклав кардиналов избрал Папой Римским американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Его папское имя будет Лев XIV, и он станет первым американским Папой в истории.
Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Он - американо-перуанский куриальный кардинал, августинец. Генеральный настоятель Августинского ордена с 14 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. В 2023 году Франциск сделал его кардиналом.
Новый понтифик уже обратился к верующим. Он пожелал всем мира, а также призвал всех людей проявлять любовь и "строить мосты".
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил нового Папу. Он пожелал ему мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении высокой миссии.
Подробнее о новом Папе Римском можете узнать в материале РБК-Украина.
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