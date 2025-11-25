Чому НАБУ припинило публікацію "плівок Міндіча": що говорить Кривонос

Кривоноса попросили прокоментувати чутки про те, що НАБУ призупинило публікацію "плівок Міндіча" нібито через геополітичну ситуацію.

"Щодо публікації інших плівок. Ми ж не серіал знімали. Тому ми публікуємо виключно ту частину інформації, яка підтверджує вже зафіксований, задокументований епізод злочинної діяльності для підтвердження. Це наша звичайна практика", - звернув увагу директор НАБУ.

Він додав, що бюро розкриває записи розмов і в менш резонансних справах. Однак у випадку з "плівками Міндіча" українцям було одночасно "цікаво й огидно" спостерігати за оприлюдненим.

"Ми не зупинили (публікацію плівок - ред.) через геополітику. Ми не публікуємо тільки ті матеріали, які перебувають на стадії глибшого дослідження здебільшого на всіх обставинах. Немає на нас жодного тиску, перешкод. Можете бути впевнені, що ми зберігаємо незалежність, і це питання має бути поза сумнівами", - наголосив Кривонос.

Він також запевнив, що чутки в Telegram-каналах про те, що НАБУ нібито працює на росіян, не впливають на роботу детективів. За словами Кривоноса, бюро знає особи тих, хто веде такі пабліки, однак їхню діяльність насамперед має вивчати СБУ.