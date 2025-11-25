Почему НАБУ прекратило публикацию "пленок Миндича": что говорит Кривонос

Кривоноса попросили прокомментировать слухи о том, что НАБУ приостановило публикацию "пленок Миндича" якобы из-за геополитической ситуации.

"На счет публикации остальных пленок. Мы ведь не сериал снимали. Поэтому мы публикуем исключительно ту часть информации, которая подтверждает уже зафиксированный, документирующий эпизод преступной деятельности для подтверждения. Это наша обычная практика", - обратил внимание директор НАБУ.

Он добавил, что бюро раскрывает записи разговоров и по менее резонансным делам. Однако в случае с "пленками Миндича" украинцам было одновременно "интересно и омерзительно" наблюдать за обнародованным.

"Мы не остановили (публикацию пленок – ред.) из-за геополитики. Мы не публикуем только те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования в основном на всех обстоятельствах. Нет на нас никакого давления, препятствий. Можете быть уверены, что мы сохраняем независимость, и этот вопрос должен быть вне сомнений", - подчеркнул Кривонос.

Он также заверил, что слухи в Telegram-каналах о том, что НАБУ якобы работает на россиян, не влияют на работу детективов. По словам Кривоноса, бюро знает личности тех, кто ведет такие паблики, однако их деятельность прежде всего должна изучать СБУ.