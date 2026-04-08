Чому не можна тікати та дивитися в очі: як вижити при зустрічі з вовком

У лісах України мешкає понад 2000 вовків, і хоча ці хижаки зазвичай бояться людей, випадкові зустрічі все ж трапляються. Експерти WWF-Україна попереджають: ваша перша реакція може бути фатальною.
Чому не можна повертатися спиною, як правильно збільшити свій силует та які прості речі - від запальнички до міцної гілки - можуть врятувати життя у критичний момент - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
До людей вовк ставиться з острахом, зазвичай їх уникаючи. У Всесвітньому фонді природи WWF-Україна пояснюють, що вовки - обережні тварини, тому що з народження пов’язують людину з небезпекою. Це результат багаторічного мисливства та регулювання їхньої чисельності з боку людини. Таким чином здійснюється своєрідний відбір тварин, які бояться людей і асоціюють їх запах зі смертельною небезпекою.
Саме тому під час більшості випадкових зустрічей вовк не проявляє агресії і намагається швидко залишити територію.
Але якщо зустріч з вовком таки відбулася, важливо поводитися правильно, враховуючи кілька порад.
Експерти WWF-Україна наголошують: неправильна поведінка може спровокувати хижака.
За наявними офіційними даними, в Україні мешкає понад 2000 вовків. Попри суперечливе ставлення до цього хижака, його роль у природі є критично важливою.
"Вовк перебуває на вершині трофічної піраміди - він регулює чисельність і структуру популяцій травоїдних тварин, зокрема оленів, козуль і диких кабанів. Водночас сам хижак також залежить від їхньої чисельності та стану середовища", - пояснюють у WWF-Україна.
Втрата однієї ланки харчового ланцюга може спричинити зміни на всіх рівнях екосистеми. Небезпека полягає у тому, що ці зміни не помітні за короткий проміжок часу. Наприклад, у регіонах, де вовки зникали, з часом фіксували деградацію рослинного покриву.
Це відбувалося через неконтрольоване зростання популяцій травоїдних, які надмірно поїдали рослинність. Водночас у таких популяціях спостерігалося і погіршення генетичного стану. У подібних випадках саме повернення вовка в екосистему допомагало відновити природний баланс.
Хижак природно регулює чисельність тварин, відбираючи слабших особин і підтримуючи здоров’я популяцій.
На жаль, у мисливському господарстві вовка зазвичай вважають "шкідником", оскільки він нібито конкурує з людиною за ресурси. Випадки браконьєрського відстрілу трапляються найчастіше тоді, коли хижак завдає шкоди домашнім тваринам, і фермери вирішують "розібратися" самостійно, знищуючи "надокучливого" вовка.
Саме тому фермерські господарства у Карпатах все частіше застосовують електроогорожі - безпечний і гуманний спосіб захисту домашньої худоби. Електропастухи не шкодять тваринам, але ефективно відлякують хижаків, зменшуючи конфлікти і потребу в радикальних рішеннях.
Зокрема, за підтримки Всесвітнього фонду природи WWF-Україна у Карпатському регіоні пасікам і полонинним господарствам уже передано 45 електроогорож. Вони довели свою ефективність у захисті худоби, пасік і майна місцевих мешканців, водночас дозволяючи зберігати природну поведінку диких тварин і сприяти мирному співіснуванню людини та хижаків.