Почему нельзя убегать и смотреть в глаза: как выжить при встрече с волком

В лесах Украины обитает более 2000 волков, и хотя эти хищники обычно боятся людей, случайные встречи все же случаются. Эксперты WWF-Украина предупреждают: ваша первая реакция может быть фатальной.
Почему нельзя поворачиваться спиной, как правильно увеличить свой силуэт и какие простые вещи - от зажигалки до крепкой ветки - могут спасти жизнь в критический момент - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
К людям волк относится со страхом, обычно их избегая. Во Всемирном фонде природы WWF-Украина объясняют, что волки - осторожные животные, потому что с рождения связывают человека с опасностью. Это результат многолетней охоты и регулирования их численности со стороны человека. Таким образом осуществляется своеобразный отбор животных, которые боятся людей и ассоциируют их запах со смертельной опасностью.
Именно поэтому во время большинства случайных встреч волк не проявляет агрессии и старается быстро покинуть территорию.
Но если встреча с волком таки произошла, важно вести себя правильно, учитывая несколько советов.
Эксперты WWF-Украина отмечают: неправильное поведение может спровоцировать хищника.
По имеющимся официальным данным, в Украине проживает более 2000 волков. Несмотря на противоречивое отношение к этому хищнику, его роль в природе является критически важной.
"Волк находится на вершине трофической пирамиды - он регулирует численность и структуру популяций травоядных животных, в частности оленей, косуль и диких кабанов. В то же время сам хищник также зависит от их численности и состояния среды", - объясняют в WWF-Украина.
Потеря одного звена пищевой цепи может вызвать изменения на всех уровнях экосистемы. Опасность заключается в том, что эти изменения не заметны за короткий промежуток времени. Например, в регионах, где волки исчезали, со временем фиксировали деградацию растительного покрова.
Это происходило из-за неконтролируемого роста популяций травоядных, которые чрезмерно поедали растительность. В то же время в таких популяциях наблюдалось и ухудшение генетического состояния. В подобных случаях именно возвращение волка в экосистему помогало восстановить естественный баланс.
Хищник естественно регулирует численность животных, отбирая более слабых особей и поддерживая здоровье популяций.
К сожалению, в охотничьем хозяйстве волка обычно считают "вредителем", поскольку он якобы конкурирует с человеком за ресурсы. Случаи браконьерского отстрела случаются чаще всего тогда, когда хищник наносит вред домашним животным, и фермеры решают "разобраться" самостоятельно, уничтожая "надоедливого" волка.
Именно поэтому фермерские хозяйства в Карпатах все чаще применяют электроограждения - безопасный и гуманный способ защиты домашнего скота. Электропастухи не вредят животным, но эффективно отпугивают хищников, уменьшая конфликты и потребность в радикальных решениях.
В частности, при поддержке Всемирного фонда природы WWF-Украина в Карпатском регионе пасекам и полонинным хозяйствам уже передано 45 электроограждений. Они доказали свою эффективность в защите скота, пасек и имущества местных жителей, одновременно позволяя сохранять естественное поведение диких животных и способствовать мирному сосуществованию человека и хищников.