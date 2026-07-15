Чому Міноборони очолить Клименко? Джерело пояснило мотивацію Зеленського

Кандидатом на посаду міністра оборони України замість Михайла Федорова став голова МВС Ігор Клименко. Таким чином президент України Володимир Зеленський сподівається навести лад з мобілізацією.
Про це РБК-Україна повідомило джерело з фракції "Слуги народу".
Один зі співрозмовників видання у фракції СН пояснив, чому глава держави обрав саме Клименка.
За його словами, Зеленський бачить ситуацію наступним чином: оскільки МВС очолить соратник Клименка, Іван Виговський, то президент сподівається, що вони в спільній роботі зможу навести лад з мобілізацією.
Нагадаємо, джерела РБК-Україна сьогодні розповіли, чому Зеленський вирішив позбавити Федорова посади міністра оборони. Зокрема, у ході засідання фракції СН глава держави заявив, у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.
Зазначимо, перезапуск уряду розпочався ще 12 липня. Того дня Володимир Зеленський провів зустріч із тодішньою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, після якої оголосив про намір оновити склад Кабміну та запропонував їй нову посаду.
Напередодні Верховна Рада підтримала відставку Свириденко, що означає припинення повноважень усього уряду. Уже 16 липня парламент, як очікується, призначить нового прем'єр - Сергія Корецького та затвердить оновлений склад Кабміну.
РБК-Україна також писало, хто увійде до складу нового уряду Сергія Корецького.