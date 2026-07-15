Чому Міноборони очолить Клименко? Джерело пояснило мотивацію Зеленського

Один зі співрозмовників видання у фракції СН пояснив, чому глава держави обрав саме Клименка.

За його словами, Зеленський бачить ситуацію наступним чином: оскільки МВС очолить соратник Клименка, Іван Виговський, то президент сподівається, що вони в спільній роботі зможу навести лад з мобілізацією.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна сьогодні розповіли, чому Зеленський вирішив позбавити Федорова посади міністра оборони. Зокрема, у ході засідання фракції СН глава держави заявив, у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.

Зазначимо, перезапуск уряду розпочався ще 12 липня. Того дня Володимир Зеленський провів зустріч із тодішньою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, після якої оголосив про намір оновити склад Кабміну та запропонував їй нову посаду.