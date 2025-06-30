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Почему маленькие собаки бросаются на больших: кинолог назвал неожиданную причину

Понедельник 30 июня 2025 10:22
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Почему маленькие собаки бросаются на больших: кинолог назвал неожиданную причину Почему маленькие собаки более агрессивны, чем большие (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Маленькие собаки часто ведут себя более дерзко, чем большие. Они бросаются на больших, лают на всех вокруг и не реагируют на команды. Но причина этого - не размер, а отношение человека.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина.

Маленькая не значит "несерьезная"

"Когда люди берут маленьких собак, они несерьезно к ним относятся, не воспитывают или начинают воспитывать, когда они уже взрослые", - говорит Локтионов.

Он добавляет, что сам завел трех маленьких собак именно для того, чтобы формировать правильное отношение к ним. Ведь маленькую собаку воспитывать надо не меньше, а даже больше, чем большую.

"Чем меньше собака, тем она быстрее формируется. Поэтому с ней надо наоборот раньше и серьезнее заниматься в раннем возрасте, а не ждать, когда она вырастет. Реально в девять месяцев привычки уже взрослой собаки", - объясняет кинолог.

Почему маленькие собаки более агрессивны

Маленькие собаки могут казаться более агрессивными еще и потому, что генетически они более крикливые. Но это не приговор - с этим можно работать.

"Если собака не реализована, она найдет выход своим инстинктам там, где не нужно. В деструктивном поведении. Если мы собаку научили взаимодействовать, играть, она знает трюковую дрессировку и правильно социализирована, такого поведения не будет", - подчеркивает Локтионов.

Маленькие, но уверенные в себе

"Вы правы в том, что маленькие собаки не понимают своего размера. Они думают, что они гиганты, - признает кинолог.

Но это поведение - не обреченность, а следствие неправильного подхода.

"Мы обучаем маленьких собак правильно реагировать на больших. Главное - только желание человека. Все идет от человека", - говорит Алексей.

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