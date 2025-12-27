Чому в лютому 2026 року можна досягти миру в Україні: пояснення Буданова

Буданову нагадали, що в одному з попередніх інтерв'ю він також говорив про те, що оптимальним часом для мирної угоди стане саме лютий 2026 року. Журналісти поцікавилися, чому саме лютий стане таким "вікном".

"Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов'язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю", - зазначив Буданов.

При цьому він підкреслив, що російський бюджет на 2026 рік вже виглядає, як катастрофічний. Майже половина витрат там закладена на "оборонні потреби", інші програми сильно скорочені.

"Тому вони вже прийняли досить непопулярні й складні рішення. Дуже болючі для них. Це ще одне пояснення вам щодо перемовного процесу. Оборонний бюджет 26-го року зараз - в сукупності, бо там є видатки на оборону, є на, як у нас кажуть, сили безпеки, - 46%. Будь-яка країна не може розвиватись, нормально кудись рухатись, коли вона 46% на війну витрачає. Це неможливо", - зазначив керівник ГУР МО.

Буданов додав, що економічні труднощі РФ не вплинуть безпосередньо на ситуацію на полі бою, але вони вплинуть на позицію Росії щодо завершення війни. Економічного краху РФ, як такого, за нинішніх темпів чекати ще довго, дуже довго.

"Але чи готова Росія так довго чекати? Це ще одне питання. Проблеми вже йдуть і вони істотні", - резюмував Буданов.