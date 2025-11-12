У Путіна зробили цинічну заяву про Трампа і війну проти України
В Росії нібито сподіваються, що президент США Дональд Трамп допоможе їм завершити війну проти України шляхом "дипломатії".
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков розповів, що Росія "хоче покращувати відносини зі США, відкривати нові можливості для торгівлі та економічного співробітництва" і "рухатися швидко" в цьому питанні.
Прессекретар Кремля поскаржився, що Росія і США "втрачають час, гроші і прибуток", поки перед ними відкриваються "дуже блискучі перспективи".
"Зрозуміло, ми щиро сподіваємося, що президент Трамп, як і раніше, готовий сприяти політичному і дипломатичному врегулюванню "проблеми" з Україною", - додав він.
Росія не хоче завершувати війну
Нагадаємо, США ще навесні цього року запропонували Україні та Росії встановити режим припинення вогню без додаткових умов.
Президент України Володимир Зеленський підтримав таку ініціативу, а російський диктатор Володимир Путін почав вигадувати виправдання щодо того, чому це невигідно Росії та висувати додаткові умови.
У Москві заговорили про те, що перемир'я нібито "вигідне" Україні, оскільки вона "зможе провести мобілізацію" і "переозброїтися".
Також Росія продовжує відмовлятися від пропозиції президента Володимира Зеленського про зустріч на рівні лідерів.
Натомість Кремль відправляв на переговори з Україною делегацію низького рівня, яка не має повноважень ухвалювати рішення щодо завершення війни.
Нещодавно сам Трамп визнав, що Росія поки що не хоче завершувати війну, тому він скасував заплановану в Будапешті зустріч із Путіним.