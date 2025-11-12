В Росії нібито сподіваються, що президент США Дональд Трамп допоможе їм завершити війну проти України шляхом "дипломатії".

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі CNN заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков розповів, що Росія "хоче покращувати відносини зі США, відкривати нові можливості для торгівлі та економічного співробітництва" і "рухатися швидко" в цьому питанні.

Прессекретар Кремля поскаржився, що Росія і США "втрачають час, гроші і прибуток", поки перед ними відкриваються "дуже блискучі перспективи".

"Зрозуміло, ми щиро сподіваємося, що президент Трамп, як і раніше, готовий сприяти політичному і дипломатичному врегулюванню "проблеми" з Україною", - додав він.